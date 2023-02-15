شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يطير إلى ألمانيا لإحياء حفل غنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير النجم محمد فؤاد إلى ألمانيا لإحياء حفل غنائى يوم 17 فبراير وذلك بعد انتهائه من المشاركة في حفلين غنائيين ببيروت وتعد هذه الحفلات بعد غياب كبير لفؤاد عن عالم الحفلات وآخر حفل شارك فيه كان الصيف الماضى بالساحل الشمالى ومن المقرر أن يقدم فؤاد خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه الشهيرة التى يتفاعل معها جمهوره، ويقدم فؤاد فى هذه الحفلات مجموعة مميزة من أغانية القديمة والجديدة منها القلب الطيب وفى السكة وصابر والحب الحقيقى وغيرها من الأغانى.

وطرح النجم محمد فؤاد مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "علو السما"، كلمات منة عدلى القيعي ولحن وتوزيع أحمد طارق يحيى.

ويعيش النجم محمد فؤاد حالة انتعاشة فنية، حيث انتهى خلال الأيام الماضية من تسجيل 3 أغان جديدة، وفى تصريح لـ"الخليج 365" قال إنه يفاضل بينها لاختيار الأغنية الأولى التي سيطرحها خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسى.

وكانت آخر حفلات النجم محمد فؤاد فى موسم الصيف الماضى بالساحل الشمالى، وقدم فؤاد خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة المحببة لدى جمهوره، ومنها "كامننا"، "كداب"، "بين إيديك"، "ابن بلد"، "سلام" وغيرها.