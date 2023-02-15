شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يعلن وفاة شقيقه الأكبر والعزاء الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم حكيم وفاة شقيقه الأكبر حسن عبد الصمد، حيث كتب حكيم على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"إنا لله وإنا اليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، توفى إلى رحمة الله شقيقي الأكبر العمدة حسن عبدالصمد، غفر الله له واسكنه فسيح جناته، والعزاء يوم الأحد موافق 18 فبراير بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد، ولا يراكم الله مكروها فى عزيز لديكم".



حكيم يعلن وفاة شقيقه الاكبر

وفى سياق آخر انتهى حكيم من تسجيل 10 أغاني جديدة لطرحها تباعا خلال الأيام القليلة المُقبلة، حيث وضع خطة بطرح أغنية كل شهر أو شهرين بشكل منفرد، ومن أبرز الأغانى "بتاع مصلحتك" وتحمل اللون الدرامى، "واحد بس" إضافة إلى عدد آخر من الأغانى.

وكان آخر أعمال الغنائية، أغنية "لذاذة" التي يعود فيها للتعاون مع الموزع الموسيقى طارق مدكور بعد ما يقرب من 20 عاماً، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى في أول تعاون بينهما تقول كلمات الأغنية: «جاني القمر وشوشني وشوشة، قالي تعالى عازمك على العشا، دة نعنشني القلب.. القلب، ده نعنشلي القلب نعنشه، لذاذة يلذ، مزاذة يمز، طعامة قيامة، ياعيني على العز، نمنمة منمنم سمسمة مسمسم، عوده متقسم هز ياوز".