أصالة تهنئ أحلام بمناسبة عيد ميلادها.. "أحلامنا الأنيقة الجريئة"

ياسر رشاد - القاهرة - احتفلت النجمة أصالة بعيد ميلاد الفنانة أحلام عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة :" كل سنة وأحلامنا الحبيبة الأنيقة الجريئة الجميلة بخير ونجاح وتصاعد وتبقي فوق راس عيلتك الحنونة الغالية".

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وردت أحلام، عليها قائلة:" حبيبتي يا أجمل صولا الغالية أختي وصديقتي ربي يحمينا جميع ونعيش أيام فيها فرح وسعادة كل عام وأنا بك وبمحبتك بخير بحبك".

والجدير بالذكر طرحت الفنانة أصالة أغنيتها الجديدة "سيد الغرام"، وكانت ديو مع المطربة أسماء لمنور، وعلقت على الأغنية قائلة بـ"أغنية فيها كمّ من الفرح والجاذب ماعندي شك بقبولها عندكم لأنها حلوة وانصنعت بكلّ الحُبّ والصحبة الطويلة اللي بيني وبين شريكتي فيها الموهوبة الكبيرة صاحبة أحلى بحّة بالتّاريخ أسماء لمنوّر".