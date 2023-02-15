فيلم"أنا لحبيبي" يحصد 5 ملايين و540 ألفًا جنيه خلال أسبوعين

ياسر رشاد - القاهرة - ينافس فيلم "أنا لحبيبي" بطولة الفنان كريم فهمي والنجمة ياسمين رئيس الأفلام المطروحة في دور العرض، حيث بلغت إيرداته 2 مليون و687 ألفا و138 جنيها ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال أسبوعين 5 ملايين و540 ألفا و542 جنيها.

اقرأ أيضًا:

فيلم "أنا لحبيبي" يحقق إيرادات بقيمة 257 ألفًا و361 جنيهًا

يشارك فى بطولة فيلم "أنا لحبيبى" سوسن بدر، محمد الشرنوبى، بيومى فؤاد، محسن محيى الدين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من

تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجورى.

وتدور أحداث فيلم أنا لحبيبي فى إطار رومانسى حول قصة حب تنشأ بين كريم فهمى "هاني" وياسمين رئيس "ليلي"، لكن قصتهما تقابل بالرفض من والدتها التى تقوم بدورها الفنانة سوسن بدر، مع محاولات لاستمرار تلك العلاقة، وكانت نهاية الفيلم صادمة.