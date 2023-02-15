ابن المطرب محمد ثروت يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض ابن المطرب محمد ثروت، أحمد ثروت، إلى وعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفي، وأصيب بجلطة فى شريان حساس واضطراب فى الجهاز العصبى.

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ونشر أحمد ثروت عبر حسابه الرسمي على إنستجرام صورة أثناء تواجده في المستشفي وكان برفقة الأقارب والأصدقاء وعلق على الصورة قائلة :"بأمر

الطبيب استراحة محارب.. جلطة تفوت ولا حد يموت".

وكان آخر أعمال الفنان أحمد ثروت، أغنية "وجودك فرق" وهى باكورة أعماله الغنائية بعدما أخرج عددا من الكليبات، كما أخرج لأبيه أغنية "يا مستعجل فراقى" التي حققت نجاحا كبيرًا بعد طرحها.