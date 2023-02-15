أحمد حلمي يستعد لعرض أولى مسرحياته الكوميدية في الرياض

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان أحمد حلمي لعرض أولى مسرحيته الكوميدية الجديدة في 20 فبراير الجاري بالعاصمة السعودية الرياض على خشبة مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

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يعود أحمد حلمي إلى المسرح مرة أخرى بعد غياب 20 عامًا، من خلال أحداث المسرحية الكوميدية المليئة بالفكاهة والمواقف الساخرة، وتدور أحداث المسرحية حول شخصية مسعود الفاشل والمهمش من أسرته.

وتعرض مسرحية "ميمو" للنجم أحمد حلمى، مجموعة

من الفنون الأدائية والتعبيرات والإيماءات لتجسيد مشاهد كوميدية فريدة، ومنح الجمهور تجربة مميزة تجعلهم يتقاسمون ترفيه اللحظة ويعيشون أجواء استثنائية في أرجاء المسرح.

ويشارك في المسرحية هنا الزاهد، ومحمد رضوان، وهنا شيحة، وحمدي المرغني ويبدأ عرض المسرحية يوميا من التاسعة مساءً حتى الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل.