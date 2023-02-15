رامي جمال يستمر في صدارة يوتيوب بـ عاملة إيه

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفنان رامي جمال، بأغنيته الجديدة "عاملة إيه"، صدارته في قائمة الاكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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حصلت الأغنية على المركز السابع، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من مليون و 600 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها"

عاملة ايه وصحيتي امتى وروحتي فين

طمنيني لو وصلتي لو هيبقى بكلمتين

فاضية نتمشى شوية واسندي روحك عليا

سيبي ايدك بين ايديا اطمني لو روحنا فين

وانا معاكي ايه لازمتها

اشوف في الدنيا ناس تانيين

يا اجمل حاجة حسيتها

يا اعظم فرحة بعد سنين

ومهما اتقال كلام يوصف

لا هيكفيكي ولا ينصف

ومهما العمر طال بينا

يا روحي احلى من الحلوين

أغنية رامي جمال قمر ومنور:

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لرامي جمال من خلال كليب أغنية قمر ومنور الذي سجل أكثر من مليون مشاهدة، تقول كلماتها:"حبيبي ياللي قمر ومنور دنيتي بيك ..تعالى بس احكيلك قرّب خايف ليه حبيبي ياللي قمر ومنور دنيتي بيك .. تعالى بس احكيلك

قرّب خايف ليه دا كلام بيننا وسر ف بير .. حكايات بين لحظة والتانية انا لو اوصف حاسس ايه هحتاج ستين سنة قدام .. مفيش حاجة حبيبي معاك بتشغلني نسيت روحي نسيت الناس طول مانا جنبك كله تمام.. تقول كلمة شوق بعنيك بتقتلني سنين قبلك ضاعت راحت بس خلاص لقيت بحر م الحنية وم الاحساس سنين قبلك ضاعت راحت بس خلاص لقيت بحر م الحنية وم الاحساس ف عنيك بهدى انا وبرتاح ومعاك عيشت انا الدنيا انا لو اوصف حاسس ايه

هحتاج ستين سنة قدام .. مفيش حاجة حبيبي معاك بتشغلني".