فيلم أنا لحبيبي| إجمالي إيرادات الأسبوع الثاني

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفيلم السينمائي الجديد "أنا لحبيبي"، حصد إيرادات مالية كبيرة، خلال الأسبوع الثاني من عرضه، في ظل المنافسة بين أفلام شتاء 2023.

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حقق أنا لحبيبي في أسبوعه الأول نحو مليوني جنيهًا، ليكون إجمالي إيراداته في أسبوعه الثاني أكثر من 5 ملايين جنيهًا.

فيلم أنا لحبيبي، بطولة كريم فهمي، ياسمين رئيس، بيومي فؤاد، ومحمد الشرنوبي، ومحسن محيي الدين، وأحمد حاتم، وسوسن بدر، ونادر فؤاد، الفيلم تأليف محمود زهران، إخراج هادي الباجوري، وإنتاج أحمد السبكي.

رومانسية 2023 في فيلم أنا لحبيبي:

يأخذ الفيلم الطابع الرومانسي والعوائق الاجتماعية التي تتعرض لها مختلف قصص الحب التي وتقف حائلًا أمام إتمامها بالزواج.

حيث يجمع كريم وياسمين قصة حب يريد أن يكملها بالزواج ويتقدم لأهلها ليفاجئ برفض

والدتها، التي تسيطر بقوة على سير حياة ياسمين، ويسعى كريم طوال أحداث

الفيلم لإتمام قصة حبه بالزواج والإصرار عليها.

أحدث أفلام كريم فهمي:

كانت آخر أفلام كريم فهمي من خلال "ساعة رضا"، الذي عرض في 2019، بطولة أحمد فتحي ومحمد ثروت، وهالة فاخر، ودينا فؤاد، وشيماء سيف.

تدور الأحداث في إطار كوميدي داخل حي شعبي، حيث (رضا) وهو شاب بسيط يعمل ميكانيكي بورشة يقع في حب إحدى الفتيات وهي (نور)، يجد منبهًا قديمًا يحتوي على تعويذة تجعله يعود بالزمن إلى الوراء، وهنا يجد ضالته لكي يفوز بقلب الفتاة التي يحبها، لكن هذا يجعله يدخل في الكثير من المواقف نتيجة المفارقات التي تقع له.