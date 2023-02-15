هاني شاكر يحتفل بعيد الحب في الأوبرا (غدًا)

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي الفنان هاني شاكر حفله الغنائي الجديد في الاوبرا، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الحب المقامة هناك.

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ومن المقرر ان يشاركه الحفل الفنانة جنات، غدًا الخميس في الثامنة مساءً على المسرح الكبير .

شروط حفلات عيد الحب في الأوبرا

جاءت حفلات عيد الحب بعدد من الشروط الواجب تطبيقها قبل الدخول إلى مسرح الحفل، كالآتي:

عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق

بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء (البدلة كاملة جاكيت

وكرافتة)

غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.