اختتام فعاليات فبراير الكويت 2023 (الجمعة)

ياسر رشاد - القاهرة - تأتي الليلة الختامة لمهرجان فبراير الكويت 2023 الغنائية مع الفنان الكبير عبد الله الرويشد والفنانة إليسا، حيث جمعت تلك الفعاليات أبرز نجوم الغناء العربي.

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ومن المقرر ان يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 17 فبراير على مسرح الكويت أرينا

احتفالات فبراير الكويت 2023

يتضمن احتفال هلا فبراير الكثير من الفعاليات والعروض والمهرجانات والحفلات الغنائية الرائعة

والمميزة التي يقوم بإحيائها عدد من أهم وأشهر نجوم الفن في

الوطن العربي.

تشمل حفلات هلا فبراير 2023 في الكويت الكثير من الفعاليات والأمسيات والمسرحيات التي يتم التحضير لها احتفالًا بالعيد الوطني الكويتي.

بجانب الكثير من المباريات الودية المميزة التي تشارك فيها أفضل الأندية العربية والكويتية، وإقامة الكثير من النشاطات الرياضية والبطولات الرائعة في سوق دبي الحرة، وذلك مثل رياضة التنس.