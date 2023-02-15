أغاني عيد الحب2023|إصدارات متنوّعة بين الحب والفراق والعتاب

ياسر رشاد - القاهرة - مع الساعات الأولى للاحتفال بعيد الحب أصدر نجوم الغناء العربي أغانيهم الجديدة التي حملت أجواء الرومانسية، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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عمرو دياب ورسالة عتاب في بطمن عليك

بدايةً من الهضبة عمرو دياب الذي خالف إيقاع الرومانسية في أغنية "بطمن عليك"،

جاءت طبيعة الكلمات والألحان والموسيقي بشكل بين الدراما والعتاب والاشتياق الغير مسموح بها الذي يصحبه رجاء لتلبية شعور الإطمئنان على حبيبه بعد الفراق، ويؤكد له برغم الفراق والغياب مازلت في القلب، في حالة من الوفاء الذي يولد من رحم الحب الحقيقي وإن كان يعتصره ألم الفراق والرضا بالغياب والتسليم به.

هكذا قدم دياب موضوع أغنيته الجديدة "بطمن عليك"، التي كتبها ولحنها عزيز الشافعي، والتوزيع الموسيقي كان لـ أحمد إبراهيم.

خرج عمرو دياب عن توقعات جمهوره، والحالة السائدة لاحتفالات عيد الحب، ليهدي جمهوره مزيج من الحب والعتاب والفراق والألم.

وتقول كلماتها:

"أنا بطمن عليك مش عايز حاجة منك

غير بس إنك ترد أنت كويس بجد

مش ناقصك أي حاجة مش ناقصك أي حد

يا بعيد عن عيني يا عيني بعيد

بالقلب أنا بسلم مادام عز السلام بالإيد

مش بحكي عن الرجوع

مش ده الكلام ولا ده الموضوع

أنا بس بطمنك مهما يحصل ما بينا

في القلب مسكنك

دول مش عشرة يومين

طيب نروح من بعض فين

مش أنا اللي هفكرك

أنا عايزك تبقى عارف أنا لسه بقدرك".

رومانسية أنغام في خليني شوية معاك

وجاءت الفنانة أنغام بحالة نسائية خاصة من الرومانسية في كليب "خليني شوية معاك"، من كلمات أمير طعيمة ألحان خالد عز.

أحمد سعد ومشاعر "قادر أكمل"

وجاء الفنان أحمد سعد بأغنية"قادر اكمل"، التي اجتازت الربع مليون مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحها، وتقول كلماتها"يوه بسببك قادر أكمل وقت ما بتعب ليكي بروح لما بِبان الدنيا تقفل حضنك آخر باب مفتوح ياللي عيونك وقت ما بغرق بالنسبالي دي مركب نوح إنتي الحته الحلوة في قلبي ببقى ف قربك مش قلقان إنتي حبيبتي وأمي وبنتي وماليش بعدك تاني مكان حببتيني ف أيام عمري رجعتيني لنفسي زمان وأنا بين إيديكي إحساسي بيكي لو قلت ليكي مابيتحكيش جيتي وبقيتي أهلي وبيتي لو يوم مشيتي إزاي هعيش عمرك لحظه ما نزلتيني لأ بالعكس أنا بيكي عليت ولا بعتيني ولا خذلتيني وبتديني أكتر ما إديت قبل ما بندهلك بتجيني ضهري وسندي لو إتهزيت نصي التاني إللي بيفهمني قبلك عمري ماهوش محسوب حبك هو إللي مكملني من نقصي ومن أي عيوب إحساس بأمان بيطمني وسط حياه مليانه حروب وأنا بين إيديكي إحساسي بيكي لو قلت ليكي آه مابينتهيش"

أحمد بتشان يدخل عيد الحب بـ "أنا جيت"

وجاء الفنان أحمد بتشان بأغنية "أنا جيت"، التي حققت أكثر من 140 ألف مشاهدة، خلال يومين من طرحها عبر يوتيوب.

وتقول كلماتها"انا جيت.. هنا ليه ... يا حبيبي بس إلا عشانك من غير ..تفكير .. دلني قلبي علي مكانك علشان.. روحي فيك.. وبلاقي راحتي ف أحضانك قد ما تقدر قربللي متستهونش ب لهفتي ليك من بين ... ملايين...إحساسي اختارك ليا مسيت... بعينيك... سبعة وتمانين حاجه فيا وبقول... علي طول..كده من وقت لؤاك بيا طب جرب تطلب عمرى هاخد من عمرى و هديك فيها ايه.. دلوقت لو إحنا سافرنا.. ونروح عند قمرنا بمشاعرنا تتساب.. الناس والدنيا بحالها...الله...ومحدش تالت غيرنا

فيها ايه.. دلوقت لو إحنا سافرنا.. ونروح عند قمرنا بمشاعرنا تتساب.. الناس والدنيا بحالها...الله...ومحدش تالت غيرنا أنا جيت.. هنا ليه ... يا حبيبي بس إلا عشانك من غير ..تفكير .. دلني قلبي علي مكانك علشان.. روحي فيك.. وبلاقي راحتي ف أحضانك قد ما تقدر قربللي متستهونش ب لهفتي ليك أنا ليل ...ونهار...بحلم تشاركنى حياتي ومفيش ..أسرار.. تداريها عليك حكاياتي مشتاق .. علي نار.. وعملت خلاص حساباتي افضل وياك مش هبعد عنك أبداً مهما ان كان أنا فين.. ما بروح .. سيرتك بتكلم فيها وبقول..ده الروح .. اللي انا بتنفس بيها لو كان.. مسموح .. جنتي جنبك أخليها طول م انت معايا بحس ان انا ف الكون اسعد انسان

رثاء مؤلم من جورج وسوف لابنه وديع

وبصوت يعتصره الألم، قدّم سلطان الطرب جورج وسوف أغنيته الجديدة "نص عمري"، التي كانت رثاءً لابنه الراحل وديع الذي رحل بشكل مفاجىء خلال مطلع يناير الماضي.

الأغنية من كلمات خالد تاج الدين، ألحان محمد يحيى، وتقول كلماتها"قلت أدفع نص عمري بس اعيش وياك شويه م انت اجمل حاجه فيا واللي بينا خلاص قدر والسنين اهي بينتلي يا احنّ الناس عليا ان عمري عليك شويه وان عمره ما راح هدر قلت أدفع نص عمري بس اعيش وياك شويه م انت اجمل حاجه فيا واللي بينا خلاص قدر والسنين اهي بينتلي يا احنّ الناس عليا ان عمري عليك شويه وان عمره ما راح هدر يا حبيبي يوم ما جتلي كان أول يوم بعمري من ساعة لما شفتك عمري ما حسبت عمري ايامي معاك جميلة ياريتها كانت طويلة

نعيش مع بعض عيلة اكمّل بها عمري من بدري بتمناك واهو قلبي راح وياك مخطرش يوم ع البال تسبقني و امشي وراك لو دمعي سال انهار لو عشت الف نهار مش شايف الا ليل مبيطلعلوش نهار يا حبيبي

يوم ما جتلي كان أول يوم بعمري من ساعة لما شفتك عمري ما حسبت عمري ايامي معاك جميلة ياريتها كانت طويلة نعيش مع بعض عيلة اكمّل بها عمري ايامي معاك جميلة ياريتها كانت طويلة

نعيش مع بعض عيلة اكمّل بها عمري إييييه يا عمري".