فيلم "أنا لحبيبي" يحصد 5.5 مليون جنيه خلال أسبوعين من طرحه في السينمات

حصد فيلم "أنا لحبيبي" الأسبوع الماضي إيرادات بلغت مليونين و687 ألفا و138 جنيها في دور العرض السينمائية المختلفة، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال أسبوعين 5 ملايين و540 ألفا و542 جنيها.

يشارك فى بطولة فيلم "أنا لحبيبى" كريم فهمي، وياسمين رئيس، سوسن بدر، محمد الشرنوبى، بيومى فؤاد، محسن محيى الدين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجورى، وتدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسى حول قصة حب تنشأ بين كريم فهمى وياسمين رئيس، لكن قصتهما تقابل بالرفض من والدتها التى تقوم بدورها الفنانة سوسن بدر، مع محاولات لاستمرار تلك العلاقة.

وكشفت الفنانة ياسمين رئيس خلال لقائها لتليفزيون اليوم السابع أن شخصيتها الحقيقية تشبه إلى حد كبير شخصبة "ليلى" التي تجسدها في العمل، بالإضافة إلى حبها الشديد لجرعة الرومانسية التي يتناولها العمل.

يعرض فى السينمات خلال الفترة الحالية عددا كبيرا من الأفلام، فبجانب أنا لحبيبى يعرض فيلم "شلبى" للنجم كريم محمود عبد العزيز وروبي، وفيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" بطولة محمد هنيدي، وفيلم "جروب الماميز" بطولة يسرا اللوزي وروبي، وفيلم "المطاريد" بطولة أحمد حاتم، وفيلم "أخي فوق الشجرة" لرامز جلال، وفيلم "اتنين للايجار" بطولة محمد ثروت وبيومي فؤاد، فضلا عن فيلم "الحب بتفاصيله" بطولة الفنان محمد نور.

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