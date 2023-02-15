هنا الزاهد تروج لمسرحيتها الجديدة "ميمو" رفقة أحمد حلمي

روجت الفنانة هنا الزاهد لمسرحيتها الجديدة والتي تحمل اسم"ميمو"، والتي تشارك في بطولتها رفقة الفنان أحمد حلمي.ونشرت هنا صورة للبوستر الرسمي للمسرحية عبر صفحتها الشخصية على موقع انستجرام، وعلقت قائلة: "ميمو ٢٠ فبراير في موسم الرياض، بوليفارد رياض سيتي".ومن المنتظر عرض مسرحية "ميمو"، ضمن فاعليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من بطولة الفنان أحمد حلمي، هنا الزاهد، أحمد رزق، هنا شيحة، حمدي المرغني. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : نجوم يخوضُون تجربة البطولة المطلقة للمرة الأولى في السينما منهم محمد فراج و هنا الزاهد هنا الزاهد تستعدّ لتصوير أوَّل مَشاهدها في "صندوق الدنيا"

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