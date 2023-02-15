شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نزيه يحكي لـ الخليج 365" عن بدايته السينمائية في "هيستريا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد هشام نزيه ذكرياته مع بداية دخوله مجال السينما من باب الموسيقى التصويرية، إذ قال إن أول فيلم وضع موسيقاه هو "هيستريا" بطولة النجم الراحل أحمد زكي والصادر عام 1998.

وقال هشام نزيه في تصريحات لـ ”الخليج 365”: مخرج الفيلم عادل أديب كان صديقا للملحن وجيه عزيز الذي تجمعني به علاقة صداقة قوية، ويعد من أوائل الناس الذين تعرفت عليهم في مجتمع الفن، وشجعني ووجهني بشكل صادق وحقيقي، وتنبأ لي بأنني قادر على صنع موسيقى تصويرية مميزة في السينما.

وأضاف هشام نزيه: عرفني وجيه عزيز على عادل أديب الذي كانت تخرج من معهد السينما واشتركنا معا في عمل فني بسيط، ثم فوجئت باتصال من وجيه عزيز يخبرني فيه بأن أديب اختارني لعمل الموسيقى التصويرية لفيلم "هيستريا" بطولة أحمد زكي، وبالطبع الأمر لم يكن سهلا وقتها.

شارك في بطولة فيلم "هيستريا" إلى جانب أحمد زكي النجوم عبلة كامل، شريف منير، سامي العدل، علاء مرسي، محمد لطفي، نجوى فؤاد، ومن تأليف محمد حلمي هلال.



الموسيقار هشام نزيه





تكريم هشام نزيه في مهرجان الأقصر

تميز هشام نزيه في مجال الموسيقى التصويرية ليصبح أحد أبرز صناعها في الفترة الأخيرة، إذ تتضح بصماته في موسيقى الكثير من الأفلام المصرية ومنها "كيرة والجن" و"ولاد رزق" و"الفيل الأزرق" و"السلم والثعبان" وغيرها من الأعمال السينمائية فضلا عن مسلسلات تليفزيونية منها "ليالي أوجيني" و"السبع وصايا".

ونظرا لتميزه في مجاله الفني حرصت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية على تكريمه في دورتها الـ 12، خصوصا أنه صاحب العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا غير عاديا مؤخرا، منها صناعة موسيقي احتفالية موكب المومياوات التي حققت نجاحا دوليا كبيرا، كما أنه نال ترشيحا لجائزة إيمي أفضل تأليف موسيقي عن مسلسل Moon Knightالعالمي.