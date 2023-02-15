شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان اتجاهات عربية 18 فبراير الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ممثلة فى أوركسترا القاهرة السيمفونى بإشراف مديره الفنى المايسترو أحمد الصعيدى ـ مهرجان اتجاهات عربية، والذى يضم أعمالا لـ 11 مؤلفا موسيقيا.

تشمل الفعاليات حفلين يقام أولهما فى الثامنة مساء السبت 18 فبراير على المسرح الكبير بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومشاركة عازف الفيولينة ايفيجينى دازانوف، ويتضمن منمنمات لـ احمد الصعيدى ، الملمس 5 لـ احمد عبد الله مدكور ، كونسرتانتى للفيولينة والاوركسترا لـ رمز صبرى ، 6 مواعيد لـ بهاء الانصارى والمهد والنصر لقائد الحفل محمد سعد باشا .



د.خالد داغر د.خالد داغر



اوركسترا القاهرة السيمفونى

اما الحفل الثانى فيقام فى الثامنة مساء السبت 25 فبراير على المسرح الكبير ويقوده المايسترو محمد شرارة ويشارك به العازفان الدكتور حسن شرارة ( فيولينة ) ، ميرا نادر ( فيولينة ) وكورال اكابيلا تدريب مايا جيفينيريا ويضم افتتاحية لـ اشرف فؤاد ، كونشيرتو الفيولينة والاوركسترا لـ عطية شرارة ، معزوفة تى تى لـ محمد عادل ، نوح للكورال والاوركسترا لـ عمر محمد ، سيمفونية لـ امير عوض وصورة للكورال والاوركسترا بعنوان ابو سمبل لـ عزيز الشوان.

يشار أن مهرجان اتجاهات عربية احد مسارات إلقاء الضوء على الأعمال الموسيقية للمؤلفين العرب فى القالب الكلاسيكى ويهدف الى إثراء الحياة الموسيقية فى الوطن العربى باعتباره احد وسائل التعبير عن الابداعات المبتكرة التى تحمل الطابع العربى فى الصورة الغربية .