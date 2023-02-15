شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة غزل بين أحلام وأصالة على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة أصالة، صديقتها النجمة أحلام بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها على تويتر، قائلة:"كل سنة وأحلامنا الحبيبة الأنيقة الجريئة الجميلة بخير ونجاح وتصاعد وتبقي فوق راس عيلتك الحنونة الغالية".

وردت أحلام، عليها قائلة:" حبيبتي يا أجمل صولا الغالية أختي وصديقتي ربي يحمينا جميع ونعيش أيام فيها فرح وسعادة كل عام وأنا بك وبمحبتك بخير بحبك".



تغريدة اصالة

أغنية سيد الغرام أغنية سيد الغرام وقد طرحت النجمة أصالة أغنيتها الجديدة بعنوان "سيد الغرام"، الأيام الماضية وهى ديو مع المطربة أسماء لمنور، نشرت أصالة جزءًا من الأغنية من خلال حساب على إنستجرام وعلقت عليها بـ"أغنية فيها كمّ من الفرح والجاذب ماعندي شك بقبولها عندكم لأنها حلوة وانصنعت بكلّ الحُبّ والصحبة الطويلة اللي بيني وبين شريكتي فيها الموهوبة الكبيرة صاحبة أحلى بحّة بالتّاريخ أسماء لمنوّر".

في حين ردت عليها أسماء لمنور من خلال التعليقات قائلة: "صولا الأصيلة وصاحبتي الفنانة العربية الكبيرة.. ما تتخيلوش حرصها على اتقان اللهجة المغربية والإيقاع المغربي وماشي من فراغ هي أصالة الأغنية العربية بامتياز ومفخرة الشام الحبيب.. الزي المغربي جاك يهبل ويحمق وإتقانك للهجة المغربية دليل على حبك لوطنك العربي من المحيط إلى الخليج".

وكانت المطربة أصالة قد كشفت عن كواليس أغنيتها الجديدة مع المطربة أسماء لمنور، من خلال حسابها على موقع إنستجرام، وعلقت أصالة على الفيديو بـ "بكل لحظة من لحظات التسجيل والتصوير كان فيه فرح وشغف وانتظار للّحظة اللى نحنا فيها.. من زمان كتير متمنية غنًى أغنية مغربيّة وصار الوقت وكمان عملتها مع صديقه وأخت موهوبة راقية تعشق مثلى الموسيقى وعايشة من خلالها".