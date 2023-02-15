بصورة رومانسية .. نادين نسيب نجيم تحتفل مع خطيبها بعيد الحب

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 فبراير 2023 05:53 مساءً - احتفلت الفنانة نادين نسيب نجيم بعيد الحب برفقة خطيبها ناريغ ناربيكيان في أحدث ظهور لهما بمنشور لها عبر حسابها على موقع “انستجرام” .

تضمن المنشور صورة تجمع نادين نسيب نجيم بخطيبها، والذي ظهر وهو يحتضنها ويبدو عليهما الانسجام والرومانسية .

فيما كتبت الفنانة اللبنانية في تعليقها على الصورة موجهة حديثها إلى خطيبها ناريغ ناربيكيان: “عيد الحب خاصتي مشتعل لأنه حبيبي” .

وكان قد فاجئ ناريغ ناربيكيان حبيب الفنانة نادين نسيب نجيم بعرض الزواج عليها الإسبوع الماضي خلال احتفالها بعيد ميلادها .

نشرت نادين مقطع فيديو، ظهر به حبيبها وهو يركع على إحدى ركبتيه ويقدم لها خاتم الخطبة وسط بكائها من تأثرها بهذه اللحظة ومفاجئته لها .

وعلقت على الفيديو معلنة خطبتها: “اليوم كان من المفترض أن احتفل بعيد ميلادي، لكن انتهى الأمر بالاحتفال بالحياة والحب .. لقد قلت نعم” .

وسبق وأن تحدثت “نجيم” وللمرة الأولى عن خطيبها وطبيعة العلاقة بينهما، كاشفة عن سبب تأجيل حفل زفافهما .

فقالت في مقابلة مع برنامج “MBC Trending” على هامش حضورها لحفل توزيع جوائز Joy Awards إنها لم تحدد بعد موعد إقامة حفل زفافها وذلك لانشغالها في الفترة الحالية بعدد من الأعمال التي يجب عليها إنهائها .

تابعت عن خطيبها واختيارها له: “طبيعي الواحد بعد ما بيمر بمرحلة صعبة لازم ياخد نفس واستراحة طويلة وياخد وقته .. بقوله شكرا على وقفته جنبي بمواقف كتير صعبة وإنه موقع ثقة وأهم شئ الثقة وأنا بثق فيه كتير”