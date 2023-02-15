أصدر القضاء اللبناني كلمته الأخيرة في قضية قتل الشاب السوري محمد الموسى الذي اقتحم فيلا الفنانة نانسي عجرم قبل 3 سنوات في بيروت، على يد زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم.

براءة فادي الهاشم

وقضت المحكمة بمنع محاكمة فادي الهاشم، وتبرئته من تهمة القتل العمد، في حق محمد الموسى، مع اعتبار الحادث دفاعاً عن النفس.

وجاء في قرار المحكمة نصاً: "منع المحاكمة على فادي الهاشم، نظرًا لوجود سبب التبرير المنصوص عنها في المادة 184 من قانون العقوبات المعطوفة على المادة 563 من نفس القانون".

وضمن القرار حفظ القضية نهائياً بمحكمة الاستئناف: "حفظ الرسوم والنفقات كافة وإيداع الملف مرجعه الصالح بواسطة جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان".

براءة فادي الهاشم زوج نانسي عجرم في قضية قتل شاب سوري

وأوضحت المحكمة ضمن حيثيات الحكم مراعاة الحالة النفسية والعصبية لفادي الهاشم، وحالة الظلام التي سادت المكان، والشعور بالخوف على أسرته، بالشكل الذي دفعه لإطلاق النار بشكل عشوائي لحماية زوجته وبناته.

أزمة اقتحام منزل نانسي عجرم

يذكر أن أزمة فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، بدأت قبل 3 سنوات في 2020 عندما تعرض منزلهما في منطقة نيو سهيلة لمحاولة سرقة من شاب مسلح يدعى محمد الموسى، وحاول زوجها فادي الدفاع عن المنزل، وتبادل إطلاق النار مع السارق حتى قتله.

وقال الهاشم رداً على سؤال حول أسباب إطلاقه لـ18 رصاصة على القتيل: "أنا مش شايف حالي بطل، أنا عملت الشيء اللي كان لازم أعمله ومفيش خيار، بدك تحمي بيتك وعيلتك شو ما كانت الطرق".

وأضاف: "فوجئت بإقتحام منزلي، ولم أستطع التفكير في شيء، وعندما بدأ القتيل بإطلاق النار لم أفكر وواجهته بالجهة المقابلة.

وأضاف، خلال الفيلم الذي طُرح في نفس عام الجريمة بعنوان الرواية الكاملة: "فوجئت باقتحام منزلي، ولم أستطع التفكير في شئ، وعندما بدأ القتيل بإطلاق النار لم أفكر وواجهته بالجهة المقابلة.. قوصته في إيده وبعدين اختفى ما عاد شوفته، صرت عم قوص في العتمة بعدة رصاصات دون وعي، حسيت حالي عم بتقوص".

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