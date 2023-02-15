شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ثروت يتعرض لأزمة صحية ويدخل المستشفى.. جلطة فى شريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض المطرب والمخرج أحمد ثروت نجل الفنان الكبير محمد ثروت أمس لأزمة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، بعد تعرضه لضغط شديد بالعمل مما أدى إلى إصابته بجلطة فى شريان حساس واضطراب فى الجهاز العصبى.

يذكر أن المطرب والمخرج أحمد ثروت، طرح فى يونيو الماضى أول أعماله الغنائية بعنوان "وجودك فرق" عبر موقع "يوتيوب"، وهى باكورة أعماله الغنائية بعدما أخرج عددا من الكليبات، كما أخرج لأبيه أغنية "يا مستعجل فراقى" التي حققت نجاحا كبيرًا بعد طرحها، وحرص الفترة الماضية التي تعرض لها والده لأزمة صحية على طمأنة الجمهور.

وجاءت أخر أعماله أغنية "هنسيب لمين الغنا" التي أنتجها لوالده، وهي من كلمات: أحمد المالكى، ألحان: محمد عبيه، توزيع: أحمد امين.