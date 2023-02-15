شكرا لقرائتكم خبر عن ميمو تعيد أحمد حلمي لخشبة المسرح في الرياض 20 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق يوم الاثنين 20 فبراير الجاري في العاصمة السعودية الرياض أول عروض المسرحية الكوميدية "ميمو" على خشبة مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وتستمرعروضها حتى الأول من مارس 2023.

ويجسد الشخصية الرئيسية في المسرحية النجم الكبير أحمد حلمي الذي يطل على جمهوره في العاصمة الرياض بعد غياب طويل عن المسرح امتد لأكثر من 20 عاما، من خلال أحداث المسرحية الكوميدية المليئة بالفكاهة والمواقف الساخرة، وتدور أحداث المسرحية حول شخصية مسعود الفاشل والمهمش من أسرته.

وتستعرض المسرحية من خلال نجومها مجموعة من الفنون الأدائية والتعبيرات والإيماءات لتجسيد مشاهد كوميدية فريدة، ومنح الجمهور تجربة مميزة تجعلهم يتقاسمون ترفيه اللحظة ويعيشون أجواء استثنائية في أرجاء المسرح.

ويتشارك بطولة المسرحية مع الفنان أحمد حلمي، مجموعة من نجوم الكوميديا منهم: الفنانة هنا الزاهد، ومحمد رضوان، وهنا شيحة، وحمدي المرغني، وكوكبة من النجوم، ويبدأ عرض المسرحية يوميا من التاسعة مساءً حتى الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل.