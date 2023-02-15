صورة نادرة لـ شيرين رضا قبل 50 عامًا في مرحلة الطفولة ..لن تصدّق كيف كان شكلها! – (شاهد)

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 فبراير 2023 03:51 مساءً - شاركت الفنانة شيرين رضا ذات الـ (54 عامًا) جمهورها بصورة نادرة لها من الذاكرة وهي طفلة صغيرة في سنوات عمرها الأولى.

ونشرت شيرين الصورة عبر صفحتها الشخصية على موقع “إنستجرام“، وظهرت خلالها وهي طفلة صغيرة تجلس في مكان لتعلم الرقص وبجوارها طبلة، وتشاهد الفتيات أمامها يقومن بتدريبات الرقص.

وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير واصفين مدى جمالها وهي طفلة والذي استمر معها بجميع مراحل عمرها حتى الآن.

شيرين رضا تنشر صورة نادرة من طفولتها عبر حسابها الرسمي بإنستجرام

شيرين رضا تحتفل بنجاح مسلسلها “وبينا ميعاد”

احتفلت الفنانة شيرين رضا بنجاح مسلسلها وبينا ميعاد، بعد عرض الحلقة الأخيرة أمس عبر شاشة قناة DMC، وتحقيق أحداثه تفاعلاً جماهيرياً كبيراً عبر منصات السوشيال ميديا.

وشاركت شيرين مع متابعيها، مجموعة صور جديدة تجمع أبطال العمل خلال الكواليس التي بدت فيها الأجواء مرحة وأسرية.

وكتبت عبر “إنستجرام”: “سعيدة بردود الأفعال وإن المسلسل عجبكم”، كما وجهت الشكر إلى صناع العمل، وقالت: “شكراً لكل اللي شاركوا فيه من ممثلين كبار وشباب وشكراً للمخرج الجميل هاني كمال.. هتوحشونا.. وبينا ميعاد”.

الصور نالت تفاعلاً كبيراً من المتابعين، وعلقت الفنانة داليا شوقي، إحدى المشاركات في المسلسل: “بموت فيكي يا أجمل شيكا”، كما علقت الإعلامية بوسي شلبي: “بجد روعة.. نضج ومتعة وأداء رائع مبروك”، وكتبت الفنانة الشابة آية سالم: “بحبك يا شيكا”.

وكتبت إحدى المتابعات: “أول مسلسل عربي أتابعه من فترة طويلة.. المشهد وانتي بتكلمي بنتك وبتشرحيلها إنها لازم تروح لـ ثيربي عشان ماتكونش زيك من أجمل المشاهد اللي شفتها ليكي”، وقالت أخرى: “سيدتي الجميلة كل أدوارك في كفة والدور ده في كفة تالتة خالصة.. الشخصية متفصلة عليكي”.

ويدور مسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، يستعرض تفاصيل الحياة وصراعات الأجيال المختلفة بين الأبناء وذويهم في الطبقة المتوسطة، من خلال عائلتين تعيش كل منهما حياة مختلفة تماماً عن الأخرى

المسلسل من بطولة: شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي، وغيرهم، من تأليف وإخراج هاني كمال.

شيرين رضا خارج سباق رمضان 2023

وكشفت الفنانة شيرين رضا، سبب غيابها عن السباق الرمضاني المقبل عام 2023، وتحدثت عن كواليس تصوير مسلسلها الحالي وموعد عرضه.

قالت الفنانة شيرين رضا خلال لقائها مع ET بالعربي: “أنا بصور المسلسل اللي شغالة عليه دلوقي والمفروض هيتعرض في يوم 31 ديسمبر وبقالي شهرين بصور ولسه بنصور”.

وأضافت الفنانة شيرين رضا ممازحة: “تفتكر لو حد جه قالي دلوقتي تعالي نصور لرمضان هخنقه إزاي، أنا فعلا تعبانة جدا لأن المسلسلات صعبة وشغلها صعب المسلسلات أصعب من الأفلام بكتير فأنا بكل تأكيد خارج السباق الرمضاني لأن معنديش وقت”.

أعمال شيرين رضا المرتقبة

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة شيرين رضا، في «فيلم الملحد» وهو فيلم درامي جديد، حول التطرف الديني.

شاركها في العمل كلًا من: محمود حميدة، حسين فهمي، أحمد حاتم، تارا عماد، تأليف إبراهيم عيسي، وإخراج محمد جمال العدل.

وأيضًا تشارك في فيلم “بنات رزق” فيلم كوميدي، تدور أحداثه حول 4 بنات تربطهن قرابة، وتعيش كل منهن في بلد مختلفة، وشاركها في العمل كلًا من: مي عمرو، أروى جودة، غادة عادل، رزان المغربي، يوستينا إسحاق.

يُذكر أن آخر أعمالها مسلسل «شغل في العالي»، مع النجمة فيفي عبده الذي عرض في السباق الرمضاني 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا.

الخليج 365

الخليج 365