ظهور نادر لنجل الفنان الراحل طلعت زين

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 فبراير 2023 03:51 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنجل الفنان الراحل طلعت زين ويدعى “سيف” في ظهور نادر له .

ظهر سيف طلعت زين في مقطع الفيديو وهو يتحدث عن والده بمناسبة ذكرى عيد ميلاده ويكشف عن معلومات تخص الفنان الراحل لا يعلمها الجمهور عنه .

فقال سيف: “طلعت زين دلوقتي بقى جد لزين ومليكة .. عيد ميلاده الحقيقي 14/2 مش 21/2 زي ما مكتوب اونلاين ” .

تابع: “هوايته المفضلة جدا كانت الصيد، وكان بيحب يعمل أكل طول الوقت كان بيحب يطبخ ليه ولأصحابه ولينا” .

أضاف نجل طلعت زين: “لما كان تعبان في آخر أيامه كان رافض انه يتعالج برة مصر، وكان حابب انه يتعالج في مصر” .

وأكد على أن ما ورد في عدد من التقارير الصحفية وقت مرض والده أن طلعت زين لم يزوره أحد أو يهتم به غير صحيح، بل بالعكس الجميع كانوا يزورونه حتى وافته المنية .

وعلق سيف طلعت زين على ذلك قائلا: “الكلام ده مكنش حقيقي، الناس كلها كانت بتزوره ولحد آخر ثانية ولحد دلوقتي الناس بتترحم عليه وبتحبه وكل سنة وهو طيب” .

وكان قد رحل الفنان طلعت زين عن عالمنا عام 2011 بعد صراع مع سرطان الجهاز التنفسي عن عمر ناهز ال 56 عاما .