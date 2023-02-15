سمية الخشاب تقدم 10 نصائح عن العلاقات والزواج

تصدرت الفنانة سمية الخشاب الترند، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، بسبب حديثها المتواصل عن العلاقات ونصائحها حول الحب والزواج، حيث تفعل بشكل متكرر عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر.

سمية الخشاب لا تتوانى عن إعطاء متابعيها نصائحها الذهبية، عن كثير من الأمور مثل العلاقات العاطفية والتعليم والعمل والمستقبل وغيرها، وفيما يلي نرصد لكم 10 نصائح من سمية الخشاب عن العلاقات الاجتماعية، الحب والزواج:

اعرفي قيمة نفسك

طلبت إحدى متابعات سمية الخشاب نصيحة منها، لتتغلب على أزمتها مع أصدقائها، الذين تسببوا لها في جراح نفسية بعد الفراق عنهم، وما كان من سمية الخشاب إلا أن نصحتها نصيحة ذهبية بتقدير ذاتها والثقة في نفسها لتتمكن من المضي قدماً.

وقالت سمية الخشاب في نصيحتها: "اعرفي قيمة نفسك واعرفي دايما أنه اللي يخسرك هو الخسران مش العكس، لو عرفتي قيمة نفسك عمر ما في أي مشكلة اجتماعية هتتعبك".

اختبريه فترة طويلة

متابعة اشتكت لسمية الخشاب من خوفها وعدم ثقتها في الآخرين، بسبب صدمة نفسية مرت بها، وعلى الفور أتت سمية بالحل.

وقالت سمية الخشاب: "الفوبيا دي نتيجة الـ Traumas اللي مريتي بيها عقدتك، بصي الحل الوحيد لكده إنك قبل ما تقربي من أي حد تختبريه فترة طويلة وتشوفي مؤذي ولا لا".

فن اختيار الهدايا

تحدثت سمية الخشاب عن فن اختيار الهدايا، وطلبت من الشباب أن يسألوا شريكاتهن عن الهدية المناسبة لها، بدلا من اختيارها وهي لا تصلح، وتذكرت واقعة طريفة حدثت معها قبل سنوات، إذ أهداها أحد الأشخاص ماسكرا غير مناسبة أصابتها بمشكلة في رموشها.

الانتقام طبق يقدم بارداً

اتبعت سمية الخشاب المثل الشهير الذي يقول إن الانتقام طبق يفضل أن يقدم بارداً، وطلبت من إحدى متابعاتها الذهاب لحفل خطبة حبيبها السابق وترقص حتى "تفرسه" هو وخطيبته.

عصافير العمل

بعيدا عن العلاقات العاطفية، لم تغفل سمية الخشاب نصيحة عن علاقات العمل، وطلبت من متابعها طلبا غريبا وهو أن يداهن وينافق هؤلاء.

وقالت سمية الخشاب: "سلك نفسك وانحت عشان دول فترة ومش هتشوفهم تاني وخليك منافق معاهم عشان صدقني دول ما بيجوش إلا كده".

عدم التعايش

ونصحت سمية الخشاب إحدى متابعاتها بعدم التعايش مع أصدقاء الجامعة، وطلبت منها عدم إعطاء ثقة لهم أبداً.

وقالت: "ما تتعايشيش، الجامعة دي بتتراح عشان الحضور بس، ثقي فبياع كرنب ماشي في الشارع ولا تثقي في صحاب الجامعة عشان متاخديش كشاف حلو منهم".

خافي من الذكور

نصحت سمية الخشاب متابعة من متابعاتها ان تخاف من الذكور بشكل عام، دائماً وأبداً قائلة: "لو ذكر خافي كده كده".

لا للزواج المبكر

نصحت سمية الخشاب أحد متابعيها بأن يتزوج وهو في عمر الـ 40، حتى يتمكن من توفير عيشة هانئة ومستقرة لأسرته.

تمردوا على التقاليد البالية

نصحت سمية الخشاب متابعا، طلب استشارة عن الزواج من سيدة سبق لها الزواج ولديها ابنة من شاب لم يسبق له الزواج وأهله لا يوافقون على هذه العلاقة.

وقالت سمية: "مساء النور، الست اللي سبق لها الزواج لا يعيبها أي شي بالعكس بتبقي أكثر خبرة في الحياة فياريت بلاش نمشي علي التقاليد الخايبه دي احنا ف ٢٠٢٣، هو صاحب القرار مش أهله".

لا للعلاقات مع الجيران

ووجهت سمية الخشاب نصيحة لمتابع، بالابتعاد عن العلاقات في إطار الجيران، حتى لا تتسبب له العلاقة في أي حرج حال تم رفضه.

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