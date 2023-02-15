هيفاء وهبي تُشارك في إنقاذ أطفال حلب وكندة علوش تعلق

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في مساعدة وإنقاذ الأطفال الرضع في حلب، بعد سقوط آلاف الضحايا بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا يوم الاثنين 6 فبراير، وتشرد مئات الأطفال بعد فقدان ذويهم.

تحدي هيفاء وهبي

وجه الإعلامي السوري ماجد العجلاني، رسالة تحمل تحديا للفنانة هيفاء وهبي، حيث طلب منها المشاركة في التبرع بـ500 علبة حليب رقم 1 لإنقاذ أطفال حلب.وردت هيفاء وهبي في ساعات قليلة على طلب ماجد العجلاني، وقالت ردا علىه في رسالة خاصة: "من عيوني وقلبي اللي بتريدوه بيصير".

مساعدات وإنسانية هيفاء وهبي

أعلن ماجد العجلاني في مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام، عن تسلم التبرعات من جهة هيفاء وهبي في غضون أقل من 20 ساعة فقط على مناشدته لها.

ووجه ماجد شكرا كبيرا لهيفاء وهبي بسبب سرعة استجابتها لمساعدة الرضع، مؤكدا انها لم تكتفِ بإرسال 500 علبة حليب بحسب ما طلب منها، ولكنها أرسلت ضعف العدد أي 1000 علبة حليب رقم 1 و2.

وأكد الإعلامي السوري على إنسانية هيفاء وهبي، مشيراً إلى أنها طلبت عدم تصوير أي طفل يتسلم المساعدات وتجنب نشر صور الأطفال نهائيا على الشبكات الاجتماعية.

كندة علوش تشيد بهيفاء وهبي

من ناحيتها أشادت الفنانة السورية كندة علوش بتصرف الفنانة هيفاء وهبي، ووجهت لها رسالة شكر بسبب مبادرتها الإنسانية.

وكتبت كندة علوش عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "أنتِ جميلة وبهيك مبادرات بتصيري أجمل".

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