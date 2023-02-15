غادة عادل تشيد بفيلم "الهامور ح.ع"وتؤكد يستحق المشاهدة

حرصت الفنانة غادة عادل، على تهنئة أبطال فيلم " الهامور ح.ع"، الذي شهد عرضه الأول تجارياً في مصر مساء أمس بحضور أبطاله وعدد كبير من النجوم والمشاهير في الوسط الفني.

وشاركت غادة عادل، متابعيها على " انستغرام " صورة من العرض الخاص للفيلم ، وعلقت قائلة " ألف مبروك للفيلم السعودي الهامور حقيقي فيلم يستحق المشاهده مبروك لكل المشاركين في هذا العمل الممتع".

قصة فيلم "الهامور" وأبطاله

الفيلم من إخراج المخرج السعودي المبدع عبدالإله القرشي وتأليف هاني كعدور وعمر باهبري وبطولة كل من فهد القحطاني، فاطمة البنوي، خيرية أبو لبن، علي الشريف، خالد يسلم واسماعيل الحسن.

الفيلم يجمع ما بين التشويق والدراما والكوميديا، ويحكي قصه "حامد" رجل الأمن الذي لم يعجبه حاله وراح يبحث عن الثراء بأي وسيلة ممكنة، وتمكن من تغيير واقعه وصنع ثروة تجاوزت المليار، من خلال عملية احتيال تحاكي أحداث واقعية حدثت في المملكة قبل حوالي 20 سنة قام بها عدد من رجال الأعمال ووسطاء الأسهم عرفت وقتها باسم هامور سوا.

غادة عادل تنتظر فيلم " البطة الصفرا"

وتشارك الفنانة غادل عادل في فيلم " البطة الصفرا" المنتظر طرحه قريبا في دور السينما، والذي ينتمي لنوعية الكوميديا، ويشارك في بطولته عدد من النجوم منهم محمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، ومحمود حافظ، وهو تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

كما عرض للفنانة غادة عادل مؤخراً مسرحية "فرصة سعيدة" التي عرضت في موسم الرياض، وتدور أحداثها حول مخرج سينمائي يتشاجر مع نجمة فيلم كان يبدأ تصويره، فتترك العمل ويذهب إلى منطقة شعبية ويتعرف على غازية في مولد تدعى "سمرا" ليأخذها بطلة فيلمه، ويجسد دور المخرج شريف سلامة ومساعده محمد عبد الرحمن.

ومسرحية "فرصة سعيدة" بطولة غادة عادل وشريف سلامة ومحمد عبد الرحمن توتا ومنير مكرم ومحمد شاهين ومحمد رضوان ومن إخراج الدكتور أشرف زكي.

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