شكرا لقرائتكم خبر عن سماء إبراهيم تتسلم درع هيباتيا من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، التي تنطلق فعالياته غدا الخميس، وتستمر في الفترة من 16 حتى 22 فبراير الجاري، تكريم عدد من الأسماء المؤثرة في صناعة السينما.

وتتسلم الممثلة المصرية سماء إبراهيم، درع هيباتيا الذهبي في حفل افتتاح الدورة التاسعة تكريما لعطاءها المستمر على مدار مشوارها الفني ودعمها للأفلام القصيرة.



سماء ابراهيم

سماء إبراهيم هي فنانة من مواليد الإسكندرية، تخرجت من كلية الفنون الجميلة قسم تصوير ، حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، ودخلت مجال التمثيل من بوابة المسرح حتى تألقت مؤخرا في العديد من الأعمال التلفزيونية، أبرزها مسلسلات، طايع، ما وراء الطبيعة، موضوع عائلي، وغيرهم.

كما يمنح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، درع هيباتيا الذهبي لمنفذ الملابس السينمائي رفعت عبد الحكيم تقديرا على مساهماته الكبيرة في دعم صناع السينما المصرية بشكل عام و الأفلام القصيرة بشكل خاص.

رفعت عبد الحكيم هو منفذ ملابس سينمائي مصري شهير، بدأ حياته العملية بفيلم الوزير جاي عام 1986، ومن أشهر أعماله ( الفيل الأزرق – ميدو مشاكل – محامي خلع – أصحاب ولا بيزنس – أحلى الأوقات) وغيرهم.



رفعت عبد الحكيم

ويكرم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير أيضا، الناقد السينمائي سامي حلمي، وهو كاتب شهير وعضو مؤسس جماعة الفن السابع عام 1977بالإسكندرية، وكان مدير مهرجان الإسكندريه السينمائي الدولى من الدورة 20 إلى 23.

ويمنح المهرجان الفنان محمد مصطفى تكريما خاصا، عن مسيرته السينمائية في الإسكندرية، حيث تولي إدارة نادي السينما بالجيزويت الإسكندرية، وإدارة نادي السينما بمركز الحرية للابداع بالاسكندرية عام 2002 م ، وتولى إدارة نادي السينما بجمعية محبي الفنان محمد شاكر.