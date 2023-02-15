شكرا لقرائتكم خبر عن منير مكرم يعلن وفاة الفنانة سلوى العرابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنانة سلوى العرابى ولم يعلن عن موعد تشييع جثمانها والصلاة عليها.

وسبق أن شاركت سلوى العرابي فى عدد من الاعمال الفنية منها مسلسل " حدائق الشيطان " عام 2006 و ومسلسل " حكايات وبنعيشها " ومسلسل "كابتن عفت " ومسلسل " العيادة " ومسلسل " جنين وحنان " وفيلم " كيمو وانتيموا ".

يذكر أن الفنان جمال سليمان قال إنه لا ينسى فضل المخرج الراحل إسماعيل عبدالحافظ عليه في مسلسل "حدائق الشيطان" الذى كان محطة ونقلة مهمة في مشواره الفني.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "لايت شو" الذى يذاع على قناة الحياة وتقدمه المذيعة أميرة عدلى المخرج إسماعيل عبدالحافظ:" أعطانى دعما نفسيا أثناء مشاركتى في العمل حيث كان أول بطولاتى في مصر، وكان دور صعب عليا" .

برنامج "لايت شو" يُعرض أيام الأحد والأربعاء والخميس على فضائية الحياة الساعة العاشرة مساء، ويتضمن البرنامج عدة فقرات، حيث يستعرض البرنامج كل ما يخص عالم الفن، فضلاً عن التطرق لأخبار السينما والدراما وكواليس تصويرالأعمال الفنية، بالإضافة إلى استعراض اللقاءات الفنية وأخبار السينما العالمية، والسوشيال ميديا والموضة والفاشون، وغيرها.