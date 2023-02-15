شكرا لقرائتكم خبر عن سمسم شهاب يحيي حفلات عيد الحب في سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد حاليا الفنان سمسم شهاب في سلطنة عمان حيث قام بإحياء 4 حفلات بمناسبة عيد الحب، كما يستعد لإحياء آخر حفلاته هناك غدا الخميس 16 فبراير قبل العودة للقاهرة يوم الجمعة 17 فبراير.

وكان شهاب قد طرح قبل عيد الحب أجدد أغانيه على موقع يوتيوب، وتحمل عنوان "اطمن حبيبي" من كلمات إسلام مطر، وألحان سمسم شهاب، وتوزيع مصطفى أبو ريه، هندسه صوتيه محمد جوده.

وكان سمسم شهاب تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية، بعد الشائعات التي طالته وتفيد اعتزاله الفن والغناء، والذي حسمها ببيان صحفي أكد استمراره في الغناء والتمثيل وأنه يحترم ويقدر الفن الراقي يرتقي بأذواق الشعوب ويعبر عن ثقافة وهوية المجتمعات، وأنه حينما يعتزل في المستقبل سيعتزل بكل هدوء ودون الغلط في أي شخص.

وقال خلال البيان الصحفي: "أنا لما حعتزل في المستقبل حعتزل بكل هدوء ومن غير ما أغلط في حد أو أضايق حد أو أزعل حد لأني طوال مسيرتي عمري ما أسأت لأي زميل أو أي إنسان، فأنا رجل متصالح مع ذاتي ومع الآخرين.. ولكني لا أنكر حقيقة استيائي من الفن الهابط الذي أصبح يلوث الأذان ويفسد الأذواق ويشوه عقول شبابنا وأولادنا"، مؤكدا على احترامه الكبير وتقديره لدور الفن الراقي الذي يرتقي بأذواق الشعوب ويكن له شخصيا كل الفضل في قربه من جمهوره الذي عرفه وأحبه.