شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي جاجا وخواكين فينيكس فى لقطة من Joker: Folie à deux والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة العالمية ليدي جاجا في دور Harley Quinn مع النجم خواكين فينيكس في لقطة من الفيلم المنتظر Joker: Folie à deux ، فحسب ما نشر موقع الديلي ميل شارك مخرج الفيلم تود فيليبس لقطة من الفيلم ، مع تعليق "عيد حب سعيد".



تود فيليبس



ليدي جاجا و خواكين فينيكس

شوهدت الممثلة والمغنية ، 36 ، في اللقطة بشعرها الأشقر وهي تمسك بوجه فينيكس تحدق في عينيه.

وعلي جانب اخر صرحت الممثلة الشابة جينا أورتيجا بطلة الموسم الأول من مسلسل Wednesday، الذى طرح على منصة نيتفلكس خلال نوفمبر من العام الماضى 2022، أنها تتمنى مشاركة المغنية العالمية ليدى جاجا فى الموسم الثانى من العمل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وقالت أورتيجا لمراسل على السجادة الحمراء قبل حفل جوائز جولدن جلوب 2023: "أنا متأكد من أن Netflix ستحب ذلك"، وعند سؤالها عن الشخصية التى تريد أورتيجا أن تلعبها جاجا، أجابت قائلة:" أعتقد إذا انضمت جاجا إلى العمل فيجب أن يكون لها نظير جديد أمامها يساعدها فى إبراز الجانب الشرير فى شخصيتها".

ليدى جاجا وجينا أورتيجا

وبدأ منتجو مسلسل Wednesday فى التحدث إلى المؤلفين، لبدء كتابة الموسم الثانى من العمل، بالرغم من عدم الإعلان عن تجديده بعد، لكن وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، من المؤكد أن نيتفلكس ستقوم بتجديد العمل لموسم جديد.

ومع إعادة هيكلة شركة MGM وانضمامها لـAmazon Studios، لا أحد يتوقع أن يؤدى ذلك إلى تعطيل بدء العمل على المواسم المستقبلية، فى حين أن هناك أشياء سيتعين على الشريكين الجديدين العمل بها، يتوقع المطلعون أن تجرى محادثات التجديد بسلاسة تامة، بمشاركة الشبكة المنتجة والعارضة نيتفلكس.

العمل من إخراج المخرج تيم بيرتون ويدور حول الابنة الفخرية لعائلة آدامز التي تقوم بدورها الممثلة الشابة جينا أورتيجا من بين الممثلين الذين انضموا إلى أورتيجا، كاثرين زيتا جونز بدور والدتها مورتيسيا آدامز، ولويس جوزمان في دور أخيها جوميز آدامز، وفريد ​​أريميسن في دور العم فيستر، وإسحاق أوردونيز في دور باجسلي أدامز، ومن بين أعضاء فريق التمثيل الآخرين جويندولين كريستي، جيمي ماكشين، بيرسي هاينز وايت، هانتر دوهان، إيما مايرز، جوي صنداي، نعومي أوجاوا، موسى مصطفى، جورجي فارمر، ريكي ليندهوم، وكريستينا ريتشي.

وتدور قصة مسلسل Wednesday حول الشخصية الفخرية وهي تحضر أكاديمية نيفرمور، وهي مدرسة حيث يتمتع الأطفال الخارقون بفرصة التعلم وإتقان قدراتهم، ومن خلالها تتمكن Wednesday من تحسين مهاراتها النفسية، من خلال التعامل مع طلاب وشخصيات أخرى أثناء مشاركتهم في أنشطة مدرسية خارقة للطبيعة، بالإضافة إلى إيقاف موجة القتل الوحشية، كل ذلك أثناء محاولتها التنقل في علاقاتها الجديدة في المدرسة.