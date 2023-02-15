شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن يكشف أول صورة من مسلسل "كشف مستعجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمد عبد الرحمن على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أول صورة من مسلسل كشف مستعجل والتي تجمعه بالنجم مصطفى خاطر، وذلك استعدادًا لإطلاقه خلال شهر رمضان 2023.

ويتكون مسلسل "كشف مستعجل" من 15 حلقة ومن المقرر إطلاقه على منصة Watch It، وتدور أحداثه هو عالم الجريمة ولكن في إطار كوميدي.

ويُشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.



محمد عبد الرحمن

البطة الصفرا

كما انتهى النجم محمد عبد الرحمن من تصوير فيلمه "البطة الصفرا" المقرر عرضه خلال عام 2023، ويقدم عبد الرحمن ضمن أحداث الفيلم شخصية دكتور جامعي تورطه الأحداث مع البطة الصفرا في إطار كوميدي.

وبجانب محمد عبد الرحمن يشارك في بطولة الفيلم النجوم غادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، وحسن أبو الروس وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

وكان عرض للنجم محمد عبد الرحمن مؤخرا مسرحيتي سيدتي الجميلة وفرصة سعيدة، وحصد معهما ردود أفعال إيجابية على المستوى النقدي والجماهيري.

ويعتبر النجم محمد عبد الرحمن من أبرز نجوم الكوميديا في الوقت الحالي، منذ انطلاقته بمسرح مصر وصولًا لأحدث أعماله الحالية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في الأعمال السينمائية والدرامية الفترة الماضية مثل فيلم الخطة العايمة، جمجوم وبمبم، لص بغداد والواد سيد الشحات وغيرها