كتب امير فتحي في الأربعاء 15 فبراير 2023 02:51 مساءً - شارك الفنان مروان خوري صورا للمرة الأولى من زفافه تجمعه بزوجته ندى رمال بمناسبة احتفاله بعيد الحب .
نشر مروان خوري صورتين عبر حسابه على موقع “انستجرام” ظهر بها ببدلة الزفاف، وأطلت عروسه بالفستان الأبيض .
وأرفق “خوري” الصور بتعليق جاء فيه: “أوّل عيد عشاق تحت سقف واحد .. عقبال العمر كلّو وإنتي العيد” .
يذكر أن الفنان مروان خوري احتفل بعقد قرانه على ندى رمال في شهر ديسمبر الماضي في قبرص في سرية تامة وبعيدا عن الإعلام.
وكان مروان خوري قد سافر من الكويت إلى بيروت ليأخذ عروسه ويتجها إلى قبرص لكي يقوما بعقد القرآن وإتمام مراسم الزواج وفقا لما ذكره موقع “ET بالعربي” .
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى .. مروان خوري ينشر صور زفافه بمناسبة عيد الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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