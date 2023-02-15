كتب امير فتحي في الأربعاء 15 فبراير 2023 02:51 مساءً - دافع الفنان التشكيلي أحمد شيحة عن ابنته الفنانة حلا شيحة بعد الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرا بسبب ظهورها بدون حجاب .
حيث ظهرت حلا شيحة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع “انستجرام” في إحدى اللقطات وهي تلتقط صورا لبناتها وبدون حجاب في انعكاس المرآة لها .
وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول أن كانت حلا شيحة قد خلعت الحجاب أو تمهد لحدوث ذلك .
وعلق والد حلا شيحة على ذلك في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي” معربا عن استياؤه من تلك الانتقادات والتعليقات واصفا إياها ب “السخيفة” وأنها بلا قيمة .
تابع: “ابنتي ليست محجبة بالمفهوم المعتاد، ابنتي ترتدي طرحة خفيفة وتضعها على نصف شعرها فقط وتغطي رقبتها لا أكثر” .
وأشار أحمد شيحة إلى أن مثل هذه الانتقادات تسبب لابنته حالة من الضيق وتجعلها تكره الشهرة، مضيفا: “اتركوها في حالها، مفيش حاجة تركزوا فيها غير حلا والحجاب .. هناك الكثير من الأشياء المهمة حولنا” .
وحول إمكانية عودتها إلى التمثيل قال: “لا أتحدث معها في ذلك الأمر منذ شهور، لكن ما أطلبه من الجميع أن تتركوها في شأنها حتى تسعد بحياتها وتعيش في محبة وود، ووقتها قد تعود للساحة الفنية” .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتقادات ظهورها بدون حجاب .. والد حلا شيحة: “ابنتي ليست محجبة بالمفهوم المعتاد .. اتركوها في حالها” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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