بعد انتقادات ظهورها بدون حجاب .. والد حلا شيحة: “ابنتي ليست محجبة بالمفهوم المعتاد .. اتركوها في حالها”

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 فبراير 2023 02:51 مساءً - دافع الفنان التشكيلي أحمد شيحة عن ابنته الفنانة حلا شيحة بعد الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرا بسبب ظهورها بدون حجاب .

حيث ظهرت حلا شيحة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع “انستجرام” في إحدى اللقطات وهي تلتقط صورا لبناتها وبدون حجاب في انعكاس المرآة لها .

وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول أن كانت حلا شيحة قد خلعت الحجاب أو تمهد لحدوث ذلك .

وعلق والد حلا شيحة على ذلك في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي” معربا عن استياؤه من تلك الانتقادات والتعليقات واصفا إياها ب “السخيفة” وأنها بلا قيمة .

تابع: “ابنتي ليست محجبة بالمفهوم المعتاد، ابنتي ترتدي طرحة خفيفة وتضعها على نصف شعرها فقط وتغطي رقبتها لا أكثر” .

وأشار أحمد شيحة إلى أن مثل هذه الانتقادات تسبب لابنته حالة من الضيق وتجعلها تكره الشهرة، مضيفا: “اتركوها في حالها، مفيش حاجة تركزوا فيها غير حلا والحجاب .. هناك الكثير من الأشياء المهمة حولنا” .

وحول إمكانية عودتها إلى التمثيل قال: “لا أتحدث معها في ذلك الأمر منذ شهور، لكن ما أطلبه من الجميع أن تتركوها في شأنها حتى تسعد بحياتها وتعيش في محبة وود، ووقتها قد تعود للساحة الفنية” .