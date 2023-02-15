أحدث ظهور لأسرة محمد صلاح مع الممثل الأمريكي ويل فاريل

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 فبراير 2023 02:51 مساءً - شارك النجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الانجليزي والمنتخب المصري لكرة القدم صورا جديدة تجمعه بأسرته مع الممثل الأمريكي ويل فاريل . نشر محمد صلاح الصور عبر حسابه على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري ظهر بها برفقة زوجته “ماجي” وابنتيه “مكة وكيان” إلى جانب ويل فاريل خلال تواجدهم بأحد الأماكن العامة . وفي سياق آخر حقق فريق ليفربول فوزا مستحقا على حساب نظيره فريق إيفرتون بنتيجة 2-0 ، وأحرز محمد صلاح الهدف الأول لفريقه . وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين الماضي على ملعب “أنفيلد” ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023 . وحضر المباراة الممثل الأمريكي الشهير ويل فاريل، والذي شجع الريدز بكل قوة وأبدى إعجابه بمهارة صلاح وسرعته الفائقة .

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