شاهد – جولة داخل منزل الفنانة يسرا بالقاهرة.. لوحات على الجدران وديكورات تكشف ذوقها العالي! – صور وفيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 فبراير 2023 02:51 مساءً - تعد يسرا من الفنانات اللاتي حققن شهرة فاقت معظم زميلاتها في الوسط الفني، الأمر الذي جعلها من الشخصيات اللاتي تعد ذات أهمية كبرى في المجتمع

ونادرًا ما تقوم يسرا بمشاركة صور لها من داخل منزلها، وتعتبر شخصية بعيدة عن مواقع السوشيال ميديا، حيث لا تديرها بنفسها، إلا أنها أصبحت أكثر تفاعلًا في الفترة الأخيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت تطلّ ببث مباشر من وقت لآخر عبر تقنية “السكايب” و”الزوم” من داخل منزلها.

وتستعرض “الخليج 365” عددًا من الصور والفيديوهات تكشف عن ديكورات منزل يسرا التي نشرتها عبر أكثر من صورة.

مواصفات فيلا يسرا

يسرا تملك فيلا في أفخر حي بالقاهرة، تتألف من طابقين وهي من الأشخاص اللواتي يحرصن على عدم نشر صور خاصة عن حياتها اليومية، وتكتفي بنشر ما يلزم للجمهور معرفته فقط.

باب خشبي مزخرف

تطلّ يسرا في الكثير من صورها من أمام باب منزلها الخشبي، وهو التصميم التقليدي لمعظم مداخل المنازل، هذا التصميم يفضل استخدامه مع الأبواب الخارجية الرئيسية للمنازل الكبيرة أو الفلل، حيث تم استخدام الباب المزدوج المزود بمقابض ذهبية اللون، للحصول على هذا المظهر الكلاسيكي الأنيق مع الحائط.

غرفة الجلوس

وظهرت يسرا في إحدى اللقطات المأخوذة من لقاء تلفزيوني أجرته الفنانة، والتي عرضتها في وقت سابق، وهي تجلس على كرسي الاسترخاء الخشبي الهزاز لكي تستريح عليه بعد العودة من عملها المرهق طوال اليوم.

الستائر البني والوسائد الحمراء

كما برز تداخل اللون الأحمر في غرفة الجلوس من خلال الوسائد التي وضعتها على الكنب. هذا بالاضافة الى وضع يسرا نبتة خضراء في زاوية الغرفة، اذ من المعروف أن النباتات المُناسبة لغرفة الجلوس، هي تلك ذات الشكل الطولي، مع الدعوة إلى حفظها داخل أوعية خشب ذات ألوان داكنة.

غرفة جلوس أخرى

كما يوجد لدى يسرا غرفة جلوس أخرى بحوائط ملونة بالرصاصي الفاتح، الذي يتناسق مع الكنبة البيضاء المكسية بالجلد.

صديقات يسرا يكشفن ديكورات في منزلها.

وكانت الممثلة الهام شاهين نشرت فيديو في السابق خلال احتفال بعض النجوم بعيد ميلاد يسرا في فيلتها، حيث برز بشكل واضح اللوحات المنتشرة على الجدران، والمرسومة بطريقة فنية، بالاضافة الى الجبس بورد الموجود في سقف الغرف.

من جهتها، المغنية الشعبية أمينة نشرت فيديو أيضًا من عيد ميلاد يسرا، أبرز استخدام الخشب بشكل كبير في الديكور الداخلي، بالاضافة الى وجود الكثير من المرايا التي وزعتها يسرا بدءا من المدخل وصولًا الى كل غرف المنزل تقريبًا.

يسرا: أنا ست بيت شاطرة

وفي سياق متصل، كشفت الفنانة يسرا عن حياتها الشخصية وطقوسها الخاصة في المنزل، خاصة عند انشغالها بأوقات التصوير في أيام شهر رمضان، لافتة إلى أنها «ست بيت شاطرة» بالإضافة إلى حبها الشديد للمطبخ، وذلك خلال لقاءها في برنامج «ET بالعربي».

يسرا تكشف عن حبها الشديد للمطبخ

وقالت يسرا إنها تحرص على تناول الإفطار في منزلها في أيام شهر رمضان، لكنها عندما تنشغل بظروف التصوير خلال أيام الشهر الفضيل تضطر إلى تناوله برفقة زملاؤها في التصوير، وهو ما حدث العام الماضي بسبب انشغالها بتصوير مسلسل «أحلام سعيدة» الذي تشارك به في رمضان 2022، قائلة: «لما ما بعرفش أفطر في البيت بنفطر كلنا هنا، هنا عيلتي الكبيرة بنفطر في الشغل».

أما عن حبها لتحضير الأكلات، أوضحت «يسرا» أنها تحب الدخول إلى المطبخ بشكل دائم، إلى جانب حب زوجها خالد سليم إلى تناول أكلها بشكل خاص: «بحب أطبخ وخالد بيحب ياكل من إيدي، بس أنا مابقاش عندي صبر للطبيخ بس بطبخ حلو».

بمسلسل جديد ومسرحية بموسم الرياض.. يسرا تعيش حالة نشاط فني بعد رمضان

من ناحية أخرى، تعيش الفنانة يسرا حالة من النشاط الفني بعد نجاح مسلسلها «أحلام سعيدة» والذي عرض في شهر رمضان 2022، حيث وقعت على بطولة مسرحية ستعرض خلال موسم الرياض المقبل من إنتاج صادق الصباح.

وعلى جانب آخر، أنتهت يسرا في شهر يناير الماضي من تصوير مسلسلها الجديد «روز وليلى» التي تشاركها البطولة نيللي كريم وسيعرض قريبًا على منصة شاهد.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل «أحلام سعيدة» الذي تم عرضه في رمضان 2022، وشارك في البطولة كل من: الفنانة غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، نبيل نور الدين، نور محمود، عماد رشاد، ومن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

الخليج 365

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