ليدي غاغا في أولى ملامحها بفيلم Joker 2

شارك تود فيليبس، مخرج الجزء الثاني لفيلم Joker: Folie à Deux، أول صورة على إنستغرام تُظهر المغنية ليدي غاغا والممثل جواكين فينيكس معاً من الفيلم. وقد اختار المخرج يوم الحب لإطلاق أول نظرة لبطلة الفيلم، الذي يُعتقد أنها ستلعب دور هارلي كوين في تكملة الجزء الأول لفيلم 2019 الذي حقق مليار دولار والذي حصل جواكين فينيكس فيه على جائزة أوسكار أفضل ممثل.

وأرفق تود فيليبس في تعليق على المنشور: "يوم حب سعيد"، جنباً إلى جنب مع صورة النجمة ذات الشعر الأشقر، وهي تحدق في عيني جواكين فينيكس في دور الجوكر، والتي شاركت نفس الصورة في حسابها على تويتر وإنستغرام. وقد ذكر منفذ Hollywood Reporter أن تود فيليبس كتب سيناريو الفيلم مع سكوت سيلفر. ويُجري التصوير حالياً في نيويورك ولوس أنجلوس. ومن المقرر عرض الفيلم في 4 أكتوبر 2024 بعد خمس سنوات من طرح الفيلم الأول.

Joker يحقق نجاحات منقطعة النظير

حقق فيلم Joker الأصلي نجاحاً ساحقاً في عام 2019، حيث أصبح الفيلم الأكثر ربحاً في التاريخ من فئة R (فئة من الأفلام التي تتطلب لمن هم أقل من 17 عاماً مرافقة أحد الوالدين أو وصي بالغ). فاز بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا السينمائي وكان منافساً رئيسياً في حفل توزيع جوائز الأوسكار في ذلك العام، وفاز بجائزتي أوسكار: أفضل ممثل للنجم جواكين فينيكس وموسيقى أصلية Original Music Score لـ"هيلدور غونادوتير". تم ترشيح الفيلم لـ 11 جائزة أوسكار بما في ذلك أفضل فيلم وفيليبس لأفضل مخرج.

مشاركة ليدي غاغا في Joker 2

أكدت ليدي غاغا ارتباطها بتكملة فيلم Joker في أغسطس من العام الماضي ووصفت الفيلم بأنه فيلم موسيقي، وذلك من خلال مشاركة منشور على حسابها الخاص بوسائل التواصل الإجتماعي. في الفيلم ستقوم بعمل دور الشخصية الشهيرة هارلي كوين. ستتبع خطى مارغوت روبي التي لعبت دور الشريرة في فيلم Suicide Squad لعام 2016 و Birds of Prey لعام 2020 و The Suicide Squad لعام 2021. تم ترشيح مغنية Bad Romance لجائزة الأوسكار في عام 2019 عن دورها كموسيقية في فيلم برادلي كوبر A Star Is Born، قبل أن تتولى قيادة فريق عمل House Of Gucci لعام 2021.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تعرف على المواعيد الرسمية لحفلات ليدي غاغا في جولة Chromatica

ليدى غاغا بملابس رياضية فى أول ظهور لها بعد تخفيف قيود "كورونا"