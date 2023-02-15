باسكال مشعلاني تحتفل بعيد الحب برفقة زوجها بأجواء رومانسية

حرصت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، على الاحتفال بيوم الحب، برفقة زوجها ملحم أبو شديد، وسط الثلج الذي غطى لبنان.

ونشرت الفنانة باسكال مشعلاني فيديو، يوثق قيام زوجها بتشكيل قلب من الثلج، ليهديها إياه على أنه قلبه، قائلاً: "عم أنحتلك قلبي بالتلج لأهديكي ياه"، لترد باسكال عليه: "وأنا كمان بهديك قلبي".

وتمنت باسكال في ختام الفيديو أن يعم الحب والسلام في لبنان، وأن يبقى أبيض مثل ثلجه، كما عايدت جمهورها ومتابعيها بمناسبة يوم الحب.

من جهة أخرى، وعلى الصعيد الفني، كشفت الفنانة باسكال مشعلاني عن إمكانية طرح ميني ألبوم مع نهاية العام 2023، عبر مختلف المواقع والمنصات، على أن يجمع الألبوم خمس أغنيات من كافة اللهجات العربية.

كما قالت أن "فكرة طرح ألبوم غنائي كامل مثلما كنت أفعل في الماضي أصبحت غير واردة، فزوجي ملحم أبو شديد يمتلك استوديو، فكلما أجد أغنية جميلة وجديدة، اذهب للأستوديو أسجلها وأصورها وأطرحها".

وكانت باسكال مشعلاني، طرحت منذ أيام أغنيتها الجديدة "حبك مؤذي"، والتي تخطت حاجز مليون مشاهدة واستماع، عبر منصات الاستماع واليوتيوب.

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