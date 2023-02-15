شادي زيدان شقيق الفنان أيمن زيدان يتعرض لأزمة صحية

تعرَّض الفنان السوري شادي زيدان شقيق النجم السوري أيمن زيدان لأزمة صحية، أثناء تصويره لأحد الأعمال الدرامية، التي من المقرر أن تعرض في شهر رمضان المبارك.وفي التفاصيل التي حصل عليها أصيب شادي زيدان بأزمة صحية أثناء التصوير، مما استدعى نقله للمشفى على الفور حيث تبين إصابته بنزيف في الدماغ وهو حالياً في العناية المركزة، في أحد مشافي مدينة دمشق السورية.

وتمنى عدد كبير من أصدقاء شادي وزملائه في الوسط الفني، الشفاء العاجل له وأن يعود إلى التصوير بكامل صحته وقوته.وشارك الفنان السوري فاتح سلمان، صورة للفنان شادي زيدان، وأقلق الجمهور عليه بها، حيث قال: "الأخ الكبير الفنان شادي زيدان تعرض لوعكة صحية وهو حاليا بالمشفى وبدو دعائكم.. الله يعافيك يا رفيقي".كما كتب المخرج السوري محمد زهير رجب: "شادي زيدان.. الشهم.. القبضاي.. الله يشفيك ويعافيك"، بينما كتب الفنان السوري ليث المفتي: "سلامة قلبك يا خيي.. خلال التصوير تعرض الأخ شادي زيدان لوعكة صحية.. الدعاء له بالشفاء.. سلامة قلبك يا رفيقي".

وبدورها تمنت الفنانة السورية سحر فوزي: "ألف سلامة عليك سلامة قلبك يا شادي شدة وبتزول بترجع أحسن من الأول.. ناطرينك يا طيب"، أما الفنان السوري أيمن رضا فكتب: "ألف سلامة عليك يا شادي".وكان الفنان السوري شادي زيدان، ساهم بجمع التبرعات لصالح العائلات السورية، المتضررة من الزلزال الكارثي الذي ضرب سوريا، برفقة الفنان حازم زيدان، ابن شقيقه الفنان أيمن زيدان.

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