مؤلف أغنية نص عمري لجورج وسوف يُصرح تأثرت نفسياً وأنا بكتبها

كشف الشاعر خالد تاج الدين، مؤلف أغنية "نص عمري" لجورج وسوف، عن كواليس كتابة الأغنية خصيصاً لنعي وديع جورج وسوف، مؤكداً أنه تأثر نفسياً أثناء كتابة كلمات الأغنية، ولم يكن يتخيل أن تعاونه الأول مع أبو وديع، سيكون أغنية يرثي فيها نجله وديع.وكتب خالد تاج الدين عبر صفحته الرسمية على موقع الفيس بوك: عمري ماكنت أتخيل إني لما هكتب لسلطان الطرب جورج وسوف هكتبله غنوة في رثاء ابنه وديع، أنا فعلاً تعبت نفسياً وأنا بكتب كلمات أغنية نص عمري.. ربنا يصبرك يا أبو وديع وما يحرم حد من أولاده أبداً.وطرح جورج وسوف، فيديو كليب أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم "نص عمري"، وهي رثاء لنجله وديع، الذي رحل عن عالمنا يناير الماضي، إثر مضاعفات عملية جراحية خضع لها.

لقطات نادرة لجورج وسوف مع ابنه الراحل وديع

وتضمن الفيديو كليب، صوراً جمعت بين سلطان الطرب وابنه، ولقطات لوديع في مراحل طفولته وشبابه، ونشر جورج وسوف مقطعاً من الأغنية عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك وعلق قائلاً: إلى حبيبي وديع، "نص عمري" أغنية لروحك بذكرى الأربعين سرقت الحب من عيده."نص عمري" من كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع زيزو فروق، وميكس وماستر جان بيار بطرس، والفيديو كليب من إخراج طوني قهوجي.

كلمات أغنية نص عمري

وتقول كلمات الأغنية: قلت أدفع نص عمري.. بس أعيش وياك شوية، م إنت أجمل حاجة فيا.. واللي بيننا خلاص قدر، السنين أهي بينتلي.. يا أحنّ الناس عليا، إن عمري عليك شوية.. وان عمره ما راح هدر، يا حبيبي يوم ما جتلي.. كان أول يوم بعمري، من ساعة لما شفتك.. عمري ما حسبت عمري، أيامي معاك جميلة.. ياريتها كانت طويلة، نعيش مع بعض عيلة.. أكمّل بها عمري".

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