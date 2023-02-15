لجان تحكيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تنتصر للمرأة

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عن أسماء لجان تحكيم مسابقات الدورة التاسعة المقرر إقامتها خلال الفترة من 16 حتى 22 من فبراير الجاري، وهيمنت الأسماء النسائية بقوة على عضوية اللجان، في خطوة جديدة لإبراز دور المرأة في صناعة السينما.

انتقاء مجموعة متنوعة من الأعمال السينمائية المبتكرة

وحول اختيار أعضاء لجان التحكيم للدورة التاسعة، قال محمد محمود رئيس المهرجان: «إضافة إلى انتقاء مجموعة متنوعة من الأعمال السينمائية المبتكرة، فقد حرص مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير على دعوة مجموعة منتقاة من صناع السينما لتشكيل لجان التحكيم».

لجان التحكيم الدولية

وتضم لجان التحكيم الدولية كلاً من: المخرجة المصرية ساندرا نشأت، المخرجة والمنتجة المغربية مليكة ماء العينين، الناقد الإيطالي ماسيمو ليتشي، منسقة المناظر ومديرة التسويق السينمائي بجنوب إفريقيا وكندا فالما فاف، والمونتيرة والممثلة المصرية دعاء عريقات.

وتمنح اللجنة جائزة مالية 500 دولار لأفضل فيلم في المسابقات الدولية الثلاث، الروائية والوثائقية والتحريك، برعاية الدكتور يوسف العميري، رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية، ورئيس مجلس إدارة جمعية «خليجيون في حب مصر».

أما لجنة التحكيم الثانية؛ فتختص بأفلام مسابقتي الفيلم العربي، ومسابقة أفلام الطلبة، وتضم كلاً من: الممثلة المصرية سامية أسعد، والمخرج التونسي يونس بن حجرية، والناقد الموسيقي المصري د. وليد شوشة، والإعلامية المصرية رجاء الغمراوي، والمنتج والإعلامي السعودي خالد المجرشي.

وتتشكل لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين من: زين العابدين خيري، ومحمد كمال، وضحى الورداني، وتمنح جائزة سمير فريد، بالإضافة إلى جائزة شريف حتاتة المقدمة من أرملته الناقدة أمل الجمل، وهي جائزة مالية 10 آلاف جنيه تُمنح لأفضل فيلم مصري.

القائمة الرسمية للأفلام الروائية المشاركة في المسابقة الرسمية

وكشفت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عن القائمة الرسمية للأفلام الروائية المشاركة في المسابقة الرسمية، وتضمنت 20 فيلماً من بينها فيلم واحد من مصر وآخر من لبنان.

وينافس في قائمة المسابقة الروائية الدولية 20 فيلماً تعرض لأول مرة في الدورة التاسعة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وهي:

1- آفا -أمريكا

تدور أحداثه حول آفا، التي بعد فترة وجيزة من فقدان شريك حياتها يتم تشخيصها بمرض الزهايمر في مراحله المبكرة، بينما تستمر في التنقل في الحياة بمفردها وتدرك ما تنطوي عليه حالتها، تقرر آفا السيطرة على ما تبقى من حياتها.

2- ثلاث حبات ملح -فرنسا

يحكي الفيلم عن شقيقتين، يبلغ عمراهما 8 و5 سنوات، يقضيان وقتهما بمفرديهما بالمنزل، في وسط الريف، تبلع إلسا، الصغرى، ثلاث حبات من الملح الخشن. تبلغها جوديث أنها محكوم عليها بالموت بسبب الجفاف. لديها بضع ساعات فقط لتعيشها، حين تقلب عودة والدتهما، بسلوكها المتحمس والمحموم، مصير الأسرة رأساً على عقب.

3- ري – موت تلفزيون -مصر

تدور أحداث الفيلم في مدينة رمادية، حيث التلفزيون ومحتواه إجباري على الناس بجميع فئاتهم وأعمارهم، يتمرد شاب على هذا الوضع.

4- فيما وراء البحيرة -إنجلترا

قصة الفيلم تدور حول يوم في أواخر حياة رجل غاضب وجد نفسه تائهاً على بحيرة معه فتاة صغيرة تسأله عن اسم.

5- النهضة 20 سنة -روسيا

تدور أحداث الفيلم في موسكو، عام ألفين تخضع الفنانة الشابة كريستينا للاختبار لاحتمال إنجاب طفل. اختارت موضوعاً صعباً للغاية، ألا وهو «الحب»، لا أحد يتذكر ما هو عليه. إنه يعيش في السجلات الإرشيفية وصور «ما قبل الانفجار». تستمر كريستينا في البحث عن إجابة، «لماذا بحثوا عنه جميعاً باستماتة؟ وهل يمكن للمرء أن يشعر به مرة أخرى؟».

6- منطقة صامتة -ألمانيا

تدور أحداث الفيلم حول أليس الانطوائية التي تعاني من الحساسية المفرطة للكهرباء، وتعيش في عزلة في منطقة غير حيوية داخل غابة شمال ألمانيا، ولكن عزلتها ارتبكت فجأة بسبب فتاة تُسمى لوسيا، التي استقرت على حدود مساحة أليس الآمنة مع هاتفها المحمول المتعلق بعملها.

7- جبار -بلجيكا

يحكي الفيلم عن ناثان، وهو صبي يبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً. مدفوعاً بصديقه الجديد مالك، يجهز نفسه لطقوس غريبة ليصبح عضواً في عصابة من المراهقين.

8- راقد -بولندا

يحكي الفيلم عن آدم ذي الرأس الحليق الذي يتجاهل إعاقته، ويدفع قرار أخيه المهتم بتغيير وظيفته «آدم» إلى إعادة النظر في وضعه ومواجهة قيوده.

9- رفيق -أستراليا

يحكي العمل أنه بعد فترة طويلة من الانفصال، يجب على جون الكسول/ محلياً أن يعتني بالطالب المحجوز جاك خلال عطلة نهاية الأسبوع في بؤرة معزولة للطبقة العاملة في غرب سيدني. ومع ذلك، فإن محاولة جاك لإعادة تأسيس علاقتهما مهددة مع ظهور طبيعة جون المدمرة للذات.

10- سمك القرش -أستراليا

العمل استكمالاً لثلاثية أفلام الكوميديا السوداء الشريرة التي بدأت بفيلم العنكبوت والدب، وجد ناش إدجرتون تطابقاً مثالياً مع روز بيرن، التي تقوم بدور صوفي، وهي امرأة تحب المقالب تماماً مثل جاك؛ إذ يظهر الوجه الآخر من ناش إدجرتون على الشاشة -يا للأسف!- قد يؤدي سعي الزوجين للتفوق على بعضهما بعضاً إلى أفظع كارثة على الإطلاق.

11- طريقك طريقي -المكسيك

يحكي الفيلم عن روزالبا التي تحتجز والدة خاطف زوجها الأسيرة في منزلها، دونا مارغريتا، بهدف استعادة زوجها من خلال تبادل «عادل». أدركت بعد فوات الأوان أن ابنتها البالغة من العمر 11 عاماً تراقب وتفترض حرفياً رسالة أخذ القانون بين يديك.

12- صورة المدرسة -السويد

في أحداث الفيلم تقوم الأم بزيارة إحدى المدارس، وهي مستاءة من إعادة تنقيح الصورة المدرسية لابنتها.

13- ليلة أعمال الشغب -قبرص

تدور قصة الفيلم خلال أعمال شغب في شوارع قبرص، يحاول رجل من أصل عربي إيجاد مأوى في بيت عائلة. وعلى الرغم من ذلك، سرعان ما يدرك أن حياته ربما تكون في خطر أكبر داخل ذلك البيت من الخارج في الشوارع مع مثيري الشغب.

14- أخبار حقيقية -صربيا

يبرز الفيلم قصف الناتو لصربيا في عام 1999، ويواجه جيمس، الصحفي الشاب، في أثناء مهمته لأول مرة في الخارج، الواقع العبثي لإنتاج الأخبار، ويضطر للاختيار بين حياته المهنية وقانونه الأخلاقي.

15- سنو وايت - كرواتيا

يحكي الفيلم عن زليخة، وهي سيدة ذات الـ40 عاماً، تعيش حياة هادئة في قرية معزولة. في زيارة غير متوقعة جعلتها تحن إلى الماضي، وغيرت حياتها اليومية.

16- تندرا- كوبا

يبرز الفيلم قصة والفريدو لاردويت، مفتش كهربائي وحيد، يحلم بالمرأة التي استمرت صورتها وأصبحت هاجساً، شيء ما يقول له هي قريبة.

17- طاولة القبر -كوسوفو

يحكي الفيلم أنه في أثناء الحرب في كوسوفو، يخفي رجل ابنته وحفيدته لينقذهما من شر الميليشيات المحاربة، ويدعي في الوقت نفسه أنه أبكم.

18- شياتورا – فرنسا/ جورجيا

يحكي الفيلم عن عاملة تلفريك في مدينة كياتورا بجورجيا. بعد وفاة زوجها في حادث منجم، تشن معركتها الشخصية ضد المدينة بأكملها.

19- أبواب –لبنان

يحكي الفيلم عن فريد، الذي يعمل في الخارج، يغلق على نفسه في اليوم الأخير من إقامته في بيروت في غرفة ابنه رواد، ليجد ما يخفيه هناك، مفصولاً بباب مغلق، تشتد الديناميكية المختلة بينهما، ويعود الماضي إلى السطح.

20- شخصية فنية -روسيا

يحكي الفيلم أنه عندما يقضي فنان هادئ وقته في أحلام اليقظة بإلهامه، فإنه يقوم عن غير قصد بتحريك سلسلة من التصرفات التي لا يتحكم فيها، تنقلب الحياة الهادئة فجأة مع كل حدث ومع العواقب.

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