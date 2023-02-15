ياسمين رئيس تمنح الحب لأطفال مستشفى السرطان

احتفلت الفنانة ياسمين رئيس بعيد الحب؛ حيث حرصت على زيارة مستشفى سرطان الأطفال، للاستمتاع بهذا اليوم المميز برفقة أطفال المستشفى، وذلك بالتزامن مع الحملة التي أطلقتها مستشفى 57357 الخاصة بالاحتفال مع الأطفال ودعمهم في رحلتهم الصعبة للتعافي من المرض اللعين.وقامت ياسمين خلال الزيارة بإعطاء الأطفال الهدايا التذكارية، والتقاط العديد من الصور معهم، كما حرصت على اللعب معهم لإدخال البهجة والسعادة إلى قلوب الصغار.

وأعادت مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال نشر صور زيارة ياسمين رئيس للأطفال، ووجهت لها الشكر قائلة: "احتفلت النجمة ياسمين رئيس بعيد الحب وسط أطفال مستشفى57357 وقضت معهم وقتاً كله لعب وضحك".أضافت: شكراً للفنانة ياسمين رئيس على دعمك ومساندتك لأولادنا في رحلة علاجهم الشاقة ضد السرطان.

ياسمين رئيس شاركت في احتفالات يوم الحب بفيلم أنا لحبيبي

ياسمين كانت حاضرة أيضاً في احتفالات دور العرض السينمائي بيوم الحب، حيث تشارك النجم كريم فهمي ببطولة الفيلم الرومانسي "أنا لحبيبي" الذي تصدر قائمة الإيرادات اليومية محققاً إيرادات بلغت 257 ألفاً و361 جنيهاً في دور العرض السينمائية المختلفة.

يشارك في بطولة فيلم "أنا لحبيبي" بجوار كريم فهمي وياسمين رئيس، كل من: سوسن بدر، محمد الشرنوبى، بيومي فؤاد، محسن محيي الدين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجورى، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول قصة حب تنشأ بين كريم فهمي وياسمين رئيس، لكن قصتهما تقابل بالرفض من والدتها التي تقوم بدورها الفنانة سوسن بدر، مع محاولات لاستمرار تلك العلاقة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ياسمين رئيس تُوضح تفاصيل علاقتها بهادي الباجوري بعد الانفصال

فيلم "أنا لحبيبى" يتخطى مليونين جنيه خلال 5 أيام من طرحه فى السينمات