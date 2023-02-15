والد حلا شيحة يُصرح ابنتي ليست محجبة و دعوها "تعيش حياتها"

في أول تعليق على تداول صور الفنانة المعتزلة حلا شيحة بدون حجاب، وسط توقعات بعودتها مجدداً لممارسة مهنة التمثيل، أكد والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة أن حلا ليست محجبة من الأساس حتى تخلع الحجاب، وأشار إلى أنه لم يتحدث معها عن قرار عودتها لعالم الفن، ولكنه يعلم أن الانتقادات المتتالية تسبب لها الكثير من الحزن، وطلب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ترك ابنته لتعيش حياتها بحرية وسعادة.

أحمد شيحة علق على الضجة المثارة بعد نشر ابنته مقطع فيديو لها مع ابنتها وظهرت فيه بدون حجاب وقال: التعليقات المتداولة حول حلا مجرد كلام فارغ وسخيف وبلا قيمة.

حلا شيحة ترتدي "طرحة خفيفة" على نصف شعرها

وأضاف في تصريحات لبرنامج et بالعربي: ابنتي ليست محجبة بالمفهوم المعتاد، ترتدي طرحة خفيفة وتضعها على نصف شعرها فقط وتغطي رقبتها لا أكثر.

حلا شيحة بدأت تكره الشهرة

وتابع: "اتركوها في حالها.. ابعدوا هناك.. مفيش حاجة تركزوا فيها غير حلا والحجاب!!.. هناك الكثير من الأشياء المهمة حولنا"، لافتًا إلى أن الانتقادات التي تتعرض لها حلا، يتسبب لها في حالة من الضيق ويجعلها تكره الشهرة تماماً.

وحول إمكانية عودتها للتمثيل مجدداً، أكد أنه لا يعرفها موقفها تجاه العودة متابعاً: لا أتحدث معها في ذلك الأمر منذ شهور، لكن ما أطلبه من الجميع أن تتركوها في شأنها حتى تسعد بحياتها، وتعيش في محبة وود، ووقتها قد تعود للساحة الفنية.

قرار نقابة المهن التمثيلية حول عودة حلا شيحة للفن

وسبق أن كشف الفنان أشرف زكي عن موقف نقابة المهن التمثيلية المتوقع حال طلب الفنانة المعتزلة حلا شيحة العودة لممارسة مهنة التمثيل، مؤكداً أن القرار وقتها سيكون لكبار النجوم، لافتاً إلى أنه تسرع في تصريحه السابق برفض إعطاء تصريح التمثيل للفنانة حلا شيحة، في حال رغبتها التراجع عن قرار الاعتزال.

وأكد أشرف زكي أنه تراجع عن تصريحه السابق برفض عودة حلا شيحة للعمل الفني، ولكنه بنفس الوقت لن يتمكن من منحها التصريح بقرار منفرد منه، وأضاف في حواره لبرنامج "حبر سري": لو هي موجودة حالياً وعايزة تصريح سأستشير أهل الفن الأول وأهل الفن طيبين وهيقولوا وماله دي بنتنا.

وأكد أشرف زكي، أنه يتحرك لمساعدة جميع الممثلين ولكن المشاهير هم الذين يحصلون على اهتمام وسائل الإعلام، وأوضح قائلا: "عمرنا ما تأخرنا على حد من الفنانين وأنا لا اتاجر بأوجاع الناس".

وسبق أن أعلن أشرف زكي عن شطب عضوية حلا شيحة من نقابة المهن التمثيلية بعد اعتزالها الفن لأكثر من 11 عاماً، وقال إن أعمالها الفنية التي قدمتها خلال الفترة السابقة على زواجها من معز مسعود واعتزالها الفن مجدداً، كانت بتصريح مؤقت مع وعد _بعد إلحاح منها_ بإعادة قيدها، وأشار إلى أنه تقرر عقب أزمتها الشهيرة مع الفنان تامر حسني استبعادها نهائياً من سجلات النقابة.

حلا شيحة: الفن حلاله حلال وحرامه حرام

وتداركت حلا شيحة الأزمة مع الوسط الفني وأصدرت توضيحا قالت فيه إنها لن تكون متطرفة دينياً أو فنياً، وأضافت تعليقاً على استبعادها من نقابة المهن التمثيلية ورفض تجديد عضويتها، عبر صفحتها بموقع الفيس بوك: حابة أشكر كل الناس الجميلة علي رسايلهم الجميلة المشجعة.. وحابة أشكر كل الصحافة اللي نشرت فتوى دار الافتاء النهارده اللي موقفي هو نفس موقفها اللي بيوضح إن التمثيل والفن عموماً زي أي مهنة في الدنيا حلاله حلال وحرامه حرام.. وأنا لا أحب أن اكون جزءاً من أي نوع من التطرف سواء باسم الدين أو باسم الفن.. ولو نقابة المهن التمثيلية ترفض موقف دار الافتاء الواضح فهنيئاً لي بشطبها لعضويتي.

وتابعت قائلة: حبي للفن محدش يقدر ينكره ولا يزايد عليه.. أنا ماتكلمتش غير عن نفسي وبقدر كل زمايلي.. الزميل الوحيد اللي ذكرته هو اللي الموضوع اصلا متعلق بيه.. وعتابي ليه لحسن ظني بيه.. والعتاب في الملأ عشان الكليب في الملأ.

وواصلت: وبالنسبة للكلام غير اللائق عن الأجر.. كل اللي في المجال شاهدين أني كنت أعتذر عن عدد كبير من الأعمال الفنية وكنت بقبل أجور أقل مما يتناسب معي تعاونا مع صناع العمل.. وأصلاً ما استلمتش الجزء الأخير من أجري في الفيلم لما أتأخر نزوله جداً وبدأت أتغير وأصلّح.. لأن بصراحة الكلام عن (أجر كبير) ضحكني.

حلا شيحة: أنا فنانة بطبعي

وأضافت: أنا فنانة بطبعي ومن صغري وكل اللي يعرفوني عارفين حبي للفن.. ودايماً هعبر عن نفسي بمواهبي الفنية لما أحب لكن الجديد اني مش هاعمل كده على حساب اللي انا مؤمنه بيه بجد جوايا زي ما قولت مؤخراً.. أنا لا أهاجم أحد و لا أحارب أحد و لا أنا افضل من أحد و لا أنصح أحد قبل ما أنصح نفسي أولاً وكلنا نخطئ مفيش حد معصوم من الخطأ ...وبتمني الخير دايماً لكل الناس بما فيهم كل زمايلي وصناع العمل.

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