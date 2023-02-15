مروان خوري مع عروسه بفستان الزفاف"أول يوم حب تحت سقف واحد"

احتفل المطرب اللبناني مروان خوري، بيوم الحب بطريقة مميزة، ونشر صورتين له برفقة عروسه ندى رمال بفستان الزفاف الأبيض، مؤكداً خصوصية الاحتفال هذا العام بعدما جمعهما «سقف بيت واحد» متمنياً دوام الحب «العمر كله».مروان خوري نشر الصورتين عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، وعلق عليهما قائلاً: «أول يوم عشاق تحت سقف واحد! عقبال العمر كله وإنتي العيد».وتلقى مروان التهاني من النجوم سيرين عبد النور ودينا حايك، وعدد كبير من متابعيه الذين تمنوا له حياة رومانسية تليق بما يقدمه من أغنيات مفعمة بالحب والمشاعر الرقيقة.

أول صورة من حفل زفاف مروان خوري

يُذكر أن مروان خوري عقد قرانه مدنياً على عروسه ندى رمال يوم 12 من ديسمبر الماضي في قبرص، ولم يتم الكشف سابقاً عن صور حفل الزفاف، واختار نشر الصور الأولى في أول احتفال لهما بيوم الحب.

أول تعليق من زوجة مروان خوري

وقامت ندى رمال بنشر المزيد من صور حفل الزفاف عبر حسابها على إنستغرام وعلقت عليها قائلة: «أين أنت هو المكان الذي أريد أن أكون فيه. وقد شهد 12 من ديسمبر 2022 بداية فصل جديد في حياتنا، أرجو أن نحتفل دائماً بهذا اليوم، مع الحب والحياة والعائلة من حولنا».

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