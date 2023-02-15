شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رحمي صديقة ريهام حجاج وزوجة أحمد الشامي فى مسلسل "جميلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة ياسمين رحمي في مسلسل "جميلة" الذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2023، إذ أنها تجسد خلال الأحداث دور "ماجي" صديقة جميلة التي تقوم بدورها الفنانة ريهام حجاج ضمن أحداث المسلسل وزوجة الفنان أحمد الشامي.



ياسمين رحمي

مسلسل "جميلة" تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، ويتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا فى المجتمع.



ياسمين رحمي وأحمد الشامي

يذكر أن ريهام حجاج قدمت العام الماضي مسلسل "يوتيرن"، والذي شارك في بطولته كل من: عبيرصبري، توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

وكان آخر أعمال ياسمين رحمي مشاركتها في فيلم "أخي فوق الشجرة"، الذي يعرض خلال الوقت الحالي في دور العرض السينمائية المختلفة، وهو من بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، اسلام إبراهيم وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.