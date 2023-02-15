عمرو دياب الأول على يوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - سيطر الهضبة عمرو دياب بأغنيته الجديدة"بطمن عليك"، على المركز الاول في قائمة الأكثر مشاهدة، خلال يومين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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تفاصيل صدارة أغنية بطمن عليك عمرو دياب

سجلت الاغنية أكثر من 400 ألف مشاهدة، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها"

"أنا بطمن عليك مش عايز حاجة منك

غير بس إنك ترد أنت كويس بجد

مش ناقصك أي حاجة مش ناقصك أي حد

يا بعيد عن عيني يا عيني بعيد

بالقلب أنا بسلم مادام عز السلام بالإيد

مش بحكي عن الرجوع

مش ده الكلام ولا ده الموضوع

أنا بس بطمنك مهما يحصل ما بينا

في القلب مسكنك

دول مش عشرة يومين

طيب نروح من بعض فين

مش أنا اللي هفكرك

أنا عايزك تبقى عارف أنا لسه بقدرك".

أغنية مضحوك علينا عمرو دياب 2023

طرح عمرو دياب أخيرًا، أحدث أغانيه "مضحوك علينا"، التي سجلت أكثر من نصف مليون مشاهدة عبر المنصة الموسيقية الشهيرة "أنغامي".

كلمات محمد بوغة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبدالمنعم، تقول كلماتها:

"جالنا ناس بيفرحونا وأما نزعل بيشوفونا مالنا مش بيسمعونا كلام يزود همنا قلبهم بيحس بينا

وقتهم ده كله لينا حتى في غيرتهم علينا غيرة تفتح نفسنا ده أحنا كان مضحوك علينا

طول حياتنا يا جدع كان بيتنكد علينا وفهمونا ده الدلع يجوا ويشوفوا الهنا ولا مايجوش بالسلامة

حد بعد ما يلقى راحته يفتكر تاني الوجع ناس بتطفي ناس وغيرها تديلك آخرها".