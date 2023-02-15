أنغام تتصدر يوتيوب بكليب خليني معاك شوية (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - استطاعت الفنانة أنغام، بكليب أغنيتها الجديدة "خليني معاك شوية"، الانضمام لقائمة الاكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، خلال أقل من 24 ساعة من طرحها .

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سجلت الاغنية أكثر من 160 ألف مشاهدة، وحصلت على المركز العاشر في الأكثر مشاهدة،

الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز، توزيع:نصر محروس وتريات هاني فرحات، وتم طرحها بمناسبة احتفالات عيد الحب.

أغنية أنغام عشان أرضيك

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ أنغام من خلال أغنية "عشان أرضيك"، التي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة، وتقول كلماتها "شان ارضيك انا شفت الحياه بعنيك ‎انا عشت اللي عدي ده ليك ‎بقيتلي الماضي و الحاضر .. بنيت الجاي كله عليك ‎عشان ارضيك نسيت نفسي نسيت روحي ‎لغيت راحتي بقي طموحي ‎تقول حاجه و اقول حاضر "ولا بترضي في يوم معاليك" ‎مش فاكره ليك لحظه هنا

‎مش هبقي تاني مسلمه

‎قلبي اللي كان لك زي ضلك لسه

الجراح في معلمه ‎وياك سنين متحمله ‎تجرح و برضو مكمله ‎ليه كنت راضيه ابقي واحده متقيدة و متسلسله ‎عشان ارضيك انا شفت الحياه بعنيك ‎انا عشت اللي عدي ده ليك ‎بقيتلي الماضي و الحاضر .. بنيت الجاي كله عليك ‎عشان ارضيك نسيت كل البشر و الناس ‎بقيت صوره بلا احساس ‎خساره قلبي كان فاكره خضوعه ليك وفا و اخلاص ‎عشان ارضيك سنين بنكر عليا ظنوني ‎بكدب فيها حتي عيوني ‎وباخدع نفسي و بكابر لو كل العيون يلوموني