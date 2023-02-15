"رحلة العائلة المقدسة" في معرض تشكيلي بقبة الغورى

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف مركز إبداع قبة الغوري، بمناسبة نجاح جهود الدولة في إدراج رحلة العائلة المقدسة فى مصر على القائمة التمثيلية لاتفاقية صون التراث الثقافى غير المادى لمنظمة اليونسكو، معرض فن تشكيلي جماعي بعنوان "رحلة العائلة المقدسة"، في السادسة مساء الجمعة 17 فبراير الجاري، ويمتد حتى 4 مارس القادم، بمركز إبداع قبة الغوري.



ويقدم الفنانون المشاركون ٣٠ عملاً من النحت والتصوير الزيتى والاكريليك والباستل يصور رحلة العائلة المقدسة، وهم: أحمد غويبة، أحمد مجدي، اشرف عبد

القادر، إكرام عمار، أماني زهران، حاتم الشافعي، دعاء فتحي، روماني سمير، شادي أديب سلامة، علية عبد الهادي، عماد لمعي، عمر الفيومي، عمرو سلامة، غادة امبارك، محمد فؤاد الشاذلي، مروة طلعت، هاني محمد رزق، هبة صالح، ويعد المعرض الفنانة الدكتورة نجاة فاروق المشرف على إدارة الفنون التشكيلية بالصندوق.