شيرين عبد الوهاب تُوجه إنذاراً قضائياً لشركة روتانا تؤكد فيه التزامها بتنفيذ الألبوم الغنائي

لجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب، لتصعيد قانوني جديد قبل أيام من استئناف نظر دعوى شركة روتانا بحقها أمام القضاء المصري، بعد فشل الوصول لـ«حل ودي». ووجهت شيرين إنذاراً قضائياً أكدت فيه التزامها بتنفيذ الألبوم الغنائي وفق التعاقد المبرم بينها وبين الشركة، وتضمن الإنذار توضيحاً بأن شيرين ستقوم باستكمال أغنيات الألبوم اليوم الأربعاء الموافق 15 من فبراير.

شيرين استبقت الجلسة المقررة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، والمقرر عقدها يوم السبت المقبل الموافق 18 من فبراير، للفصل في طلب شركة روتانا تعويضاً يبلغ 10 ملايين جنيه مصري، بعدما اتهمت شيرين بالإخلال بالعقد المبرم بينهما، وعدم تقديم الألبوم الغنائي، وسبق أن قامت المحكمة بتأجيل نظر الدعوى استجابة لطلب فريق الدفاع عن المطربة المصرية بالوصول لحل «ودي».

ومن المتوقع أن يقدم فريق الدفاع عن شيرين عبد الوهاب للمحكمة يوم السبت المقبل صورة من الإنذار، وأن يعلن رغبته في تنفيذ العقد وفق الشروط المبرمة بين الطرفين، كما سيتم تسليم البيانات الخاصة بالشركة التي تسببت في تسريب الأغاني التي تم تنفيذها سابقاً قبل طرحها رسمياً عبر شركة روتانا.

تفاصيل النزاع القانوني بين شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا

يُذكر أن شركة روتانا أقامت دعواها ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، لمطالبتها بالتعويض المادي، ويبلغ 10 ملايين جنيه، عن إخلالها بالتعاقد الذي تم عام 2019، وطالبتها بسداد التعويض.

وتضمن التعاقد التوقيع على عقدين الأول عن الأداء الصوتي، وتبلغ قيمته 10 ملايين جنيه، ويتضمن تقديم 10 أغنيات يتم تصوير اثنتين منها فيديو كليب، وإحياء 3 حفلات، تتولى تنظيمها الشركة، والعقد الثاني على تنفيذ الإنتاج بالألبومات، ووصلت قيمته إلى 26 مليون جنيه، وتقاضت شيرين بالفعل 10 ملايين جنيه، تحت الحساب من عقد تنفيذ الإنتاج، ولم تتسلم أي مبالغ عن الأداء الصوتي؛ إذ لم تقم بتسليم الأغاني.

شيرين عبد الوهاب: لن أصبح ملكاً لأحد

واندلعت الأزمة بين الطرفين بعد طرح شيرين أربع أغنيات دون أي ذكر للشركة المنتجة، وبعدها أعلنت أنها لن تصبح «ملكاً لأحد» وكشفت عن عزمها إنتاج أعمالها الفنية بنفسها.

وطلب فريق الدفاع عن شيرين في الجلسة الثانية لنظر الدعوى مهلة نهائية من محكمة القاهرة الاقتصادية حتى يوم 24 من ديسمبر 2022 للبحث عن حل ودي للنزاع الذي نشب بينها وبين شركة روتانا، وأكد محاميها حسام لطفي أن هناك مفاوضات بين الطرفين لإنهاء التعاقد بالتراضي.

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