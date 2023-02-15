شكرا لقرائتكم خبر عن "ثرثرة فوق النيل" يفتتح مهرجان نجيب محفوظ اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض النسخة المرممة من فيلم "ثرثرة فوق النيل" في السابعة مساء اليوم الأربعاء، في افتتاح مهرجان نجيب محفوظ بسينما زاوية، ومن المقرر أن يعقب عرض الفيلم ندوة عن أديب نوبل نجيب محفوظ والأدب والسينما مع الدكتورة سلمى مبارك أستاذ الأدب والفنون والأدب المقارن والكاتب والروائي أحمد القرملاوي.

صدرت رواية "ثرثرة فوق النيل" لنجيب محفوظ عام 1966 وحولها المخرح حسين كمال عام 1971 لفيلم يحمل نفس الاسم ويُعد أحد أفضل أفلام السينما المصرية، ومن بطولة أحمد رمزي وعماد حمدي وماجدة الخطيب وميرفت أمين وعادل أدهم وسهير رمزي وأحمد مختار.



نجيب محفوظ

أفلام نجيب محفوظ

نشر نجيب محفوظ أول رواياته "عبث الأقدار" عام 1939، مستلهمًا أحداثها من التاريخ المصري وعرش فرعون، ثم تبعها برواية أصدر "رادوبيس"، لينطلق في عالم الرواية متنقلا بين سرد التاريخ واسقاط على الواقع

والتفتت السينما إلى أعمال محفوظ الروائية وتم تحويل مجموعة كبيرة منها إلى أفلام سينمائية منها "اللص والكلاب" و"القاهرة 30" وغيرها من الشرائط السينمائية المهمة.

ولد الأديب العالمى نجيب محفوظ في 11 ديسمبر عام 1911، وهو الأديب الذى استطاع أن يضع الرواية العربية فى مصاف العالمية، واستطاع أن يضع اسمه فى سماء الأدب العالمى، بعدما نال جائزة نوبل للآداب عام 1988 ليصبح الأديب العربى الوحيد الحاصل على نوبل في هذه الفئة حتى الآن.