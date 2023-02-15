شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكرانى زيلينسكى يظهر خلال مهرجان برلين السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيظهر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى خلال فعاليات مهرجان برلين السينمائى فى دورته الـ73، بحسب متحدث باسم المهرجان، حيث أكد المهرجان أن الرئيس الأوكراني سيشارك في المهرجان، لكنه لم يستطع تأكيد الشكل الذى ستتخذه مشاركته، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "screendaily".

ستأتي مشاركة زيلينسكي بعد عام واحد تقريبًا من الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير من العام الماضى 2022، ومنذ ذلك الحين، ظهر زيلينسكى فى عدة مهرجانات سينمائية، بما في ذلك مهرجان كان وVenice.

وتم اختيار العديد من الأفلام المتعلقة بالحرب فى أوكرانيا فى مهرجان برلين السينمائى الدولى هذا العام، بما في ذلك الفيلم الوثائقي "Superpower" للمخرج شون بن وآرون كوفمان، والذي ظهر فيه زيلينسكي، حيث يعرض الفيلم لأول مرة عالميًا في حفل برلينالة الخاص في برلين يوم الجمعة 17 فبراير الجارى، في Verti Music Hall.

وسيقام مهرجان Berlin International Film Festival، في الفترة بين 16 فبراير المقبل إلى 26 من نفس الشهر، على أن يعرض الفيلم الوثائقى Superpower ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائى في دورته الـ 73 الذى سيبدأ في الفترة مابين 16 إلى 26 فبراير الجارى، العمل من رؤية وإخراج الممثل العالمى شون بن، العمل الذى سيدور عن ما يحدث في أوكرانيا.

الفيلم الوثائقى الجديد Superpower يدور حول متابعة الأحداث التي تحدث في أوكرانيا وحقيقة الغزو الروسي للبلاد.

وخلال العام الماضى كان ما يحدث فى العالم الحقيقي تأثير كبير على حياة الناس، ومن بين الأفلام التي ستعرض للمرة الأولى هذا العام في مهرجان برلين السينمائى، يشهد فيلم Superpower الصدمة التي شعر بها الكثيرين ممن تابعوا ما يحدث في أوكرانيا، الفيلم أخرجه شون بن وآرون كوفمان في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، خاطر مجموعة العمل على الفيلم بحياتهم من أجل تصوير ما يحدث في الحرب، وأثبتوا أن الفن يمكن أن يلهم العمل في جميع أنحاء العالم.