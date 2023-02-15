جورج وسّوف يُطلق أغنية "نصّ عمري" مُهداه لروح نجله

طرح سلطان الطرب جورج وسوف، عبر قناته على "يوتيوب" أغنيته الجديدة بعنوان "نص عمري"، والتي أهداها إلى روح ابنه وديع، والذي رحل عن عالمنا يناير الماضي، إثر مضاعفات عملية جراحية خضع لهاوتضمن الفيديو كليب، صوراً جمعت بين سلطان الطرب وابنه، ولقطات لـ وديع في مراحل طفولته وشبابه.

ومن كلمات الأغنية: "قلت أدفع نص عمري.. بس أعيش وياك شوية، م إنت أجمل حاجة فيا.. واللي بيننا خلاص قدر، السنين أهي بينتلي.. يا أحنّ الناس عليا، إن عمري عليك شوية.. وان عمره ما راح هدر، يا حبيبي يوم ما جتلي.. كان أول يوم بعمري، من ساعة لما شفتك.. عمري ما حسبت عمري، أيامي معاك جميلة.. ياريتها كانت طويلة، نعيش مع بعض عيلة.. أكمّل بها عمري".

الأغنية من كلمات خالد تاج الدين، ألحان محمد يحيي، توزيع: زيزو فروق، وإخراج طوني قهوجي

وكتب خالد تاج الدين تعليقاً على الأغنية قال فيه: "عمري ما كنت أتخيل إني لما هكتب لسلطان الطرب جورج وسوف هكتبله غنوة في رثاء ابنه وديع.. أنا فعلاً تعبت نفسياً وأنا بكتب كلمات أغنية نص عمري.. ربنا يصبرك يا أبو وديع وما يحرم حد من اولاده أبداً"

وفي وقت سابق، كشف الفنان جورج وسوف عن مشروعاته الفنية بعد وفاة ابنه وديع، ووجه رسالة شكر لكل من واساه في أزمته، ووقف بجانبه في هذه المرحلة الأليمة.

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